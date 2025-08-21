Делегация Мурманской области приняла участие в международном бизнес-форуме «РОСТКИ: Россия и Китай» в Казани

В рамках форума участники обсудили вопросы укрепления взаимодействия и направления межрегионального сотрудничества.

В мероприятии приняли участие 11 официальных делегаций из 7 провинций Китая, а также чрезвычайный и полномочный посла КНР.

Китайский бизнес представили 170 крупных корпораций. Мурманская область, как опорный порт Северного морского пути, представила свою стратегию привлечения партнёров в транспортной и логистической сферах, а также судостроении и судоремонте.

В рамках форума осветили инвестиционные планы развития региона, механизмы поддержки, его конкурентные преимущества и возможные направления сотрудничества с азиатскими партнёрами.