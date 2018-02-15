День за днём с «Арктик-ТВ»15.02.18 19:30
Делегация Мурманской области во главе с главой региона принимает участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи
Это мероприятие с 2002 года собирает на своей площадке руководителей крупных отечественных и зарубежных компаний, представителей федеральных и региональных органов власти, а так же деловых и научных кругов.
Марина Ковтун примет участие в сессии «Лучшие практики социально-экономического развития» и проведёт ряд встреч.
Программа форума в этом году представлена тремя тематическими блоками, которые будут посвящены вопросам совершенствования системы государственного управления, стимулирования регионального предпринимательства, тем здравоохранения, экологии и цифрового образования. Инвест сессия будет работать два дня 15 и 16 февраля.
Комментарии
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-Нам интересно Ваше мнение07.02.18: Министр труда и соцзащиты РФ озадачен сложившейся в стране ситуацией, когда зарплаты граждан растут, а реальные доходы при этом падают. А как считаете Вы, почему такое противоречие имеет место быть?Проголосовало: 304 человека
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Последние комментарии
Андрей Николаевич
15.02.18 11:01
Подобные предприятия надо закрывать и кто там работает тока мести улицу.
Комментарий к новости:Коммунальный абсурд
ROSS
10.02.18 11:00
народ ликует!
Комментарий к новости:8 кандидатов на одно место
Sergey Kysil
10.02.18 10:58
А вон уже в облдуме говорят, что осенью начнут менять форму управления в Александровске. Ильиных так и говорит, поэтому и страсти накаляются, никто не хочет терять доходные места во власти и при этом
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