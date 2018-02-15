Делегация Мурманской области во главе с главой региона принимает участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи

Это мероприятие с 2002 года собирает на своей площадке руководителей крупных отечественных и зарубежных компаний, представителей федеральных и региональных органов власти, а так же деловых и научных кругов.

Марина Ковтун примет участие в сессии «Лучшие практики социально-экономического развития» и проведёт ряд встреч.

Программа форума в этом году представлена тремя тематическими блоками, которые будут посвящены вопросам совершенствования системы государственного управления, стимулирования регионального предпринимательства, тем здравоохранения, экологии и цифрового образования. Инвест сессия будет работать два дня 15 и 16 февраля.