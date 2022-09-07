Делегация Мурманской области во главе с губернатором отправилась в Минск

В программе рабочей поездки запланирована встреча Андрея Чибиса с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Один из важных вопросов – перевалка калийных удобрений через Мурманскую область и проект строительства новой портовой инфраструктуры под эти задачи.

Об этом сообщают региональные телеграм-каналы.

В программе рабочей поездки запланирована встреча Андрея Чибиса с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Один из важных вопросов – перевалка калийных удобрений через Мурманскую область и проект строительства новой портовой инфраструктуры под эти задачи.

Решение по этому вопросу может быть принято уже в ближайшее время.

Программа визита будет весьма насыщенная: планируется подписание соглашения о сотрудничестве Мурманской области с Белоруссией. Кроме этого, мурманская делегация примет участие в Международном форуме экономического развития и осмотрит ряд промышленных предприятий братского государства.