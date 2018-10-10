Делегация Мурманской области во главе с Мариной Ковтун приняла участие в международном форуме «Россия - спортивная держава»

Делегация Мурманской области во главе с Мариной Ковтун посетила международный форум «Россия - спортивная держава», который в эти дни проходит в Ульяновске. Там представители региона презентовали наш лыжный марафон Праздник Севера.

Развитие спорта и популяризация физической культуры среди всех граждан, именно под таким девизом уже в седьмой раз проходит Международный форум «Россия - спортивная держава». На протяжении трех дней в Ульяновске будут обсуждаться самые актуальные вопросы, связанные с перспективами развития этого направления. Форум проходит при поддержке Президента Российской Федерации.

Павел Колобков, министр спорта РФ: «В седьмой раз мы проводим наш форум и традиционно наши такие совещания посвящены обсуждению самых важных, самых значимых задач, которые стоят перед нашим спортом».

Также министр спорта Павел Колобков добавил, что в этом году ведущей темой форума станет развитие массового спорта. Разделяют его позицию самые известные спортсмены страны, которые не только добились выдающихся результатов за время своей карьеры, но и стали примером для тысяч, а может и миллионов россиян.

Вячеслав Третьяк, президент федерации хоккея России, депутат Государственной Думы РФ: «Для чего мы это все делаем? Да для того, чтобы молодежь привлечь к занятиям физической культурой и спортом. К сожалению, у нас друзей маловато. Нам нужны сильные люди, патриоты своей страны. И мы сегодня собрались для того, чтобы это делать».

Участниками форума стали более 2000 человек, в числе которых представители федеральных и региональных органов власти, международных и общероссийских спортивных федераций, олимпийского и паралимпийского движения.

Александр Карелин, российский спортсмен: «Большой командой мы сможем изменить жизнь к лучшему. И, тем более, инструмент, которым является спорт и физкультура - они являются самыми доступными, самыми доходчивыми и не нуждающимися в сложных переводах, поэтому всем успехов и интересных открытий».

Делегация Мурманской области тоже отправилась на форум для того, чтобы поделиться своим опытом и получить советы от коллег.

Светлана Наумова, председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области: «Мы активно также принимаем участие в форуме в дискуссионных площадках по загрузке спортивных объектов, обмениваемся положительным опытом, потому что Министерство спорта, анализируя опыт загрузки спортивных объектов, признало нас регионом, который эффективно использует спортивные объекты, поэтому мы будем об этом говорить на одной из дискуссионных площадок».

Губернатор Марина Ковтун, которая так же принимает участие в форуме, отметила, что именно благодаря поддержке Минспорта в Заполярье активно развивается спортивная инфраструктура и существенно увеличиваются показатели.

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «260 тысяч регулярно занимающихся физической культурой и спортом в Мурманской области. Это практически в три раза больше, чем то, с чего мы начинали в 2012 году. Конечно, все это благодаря развитию спортивной инфраструктуры и созданию новых спортивных сооружений. Другими словами, спорт приходит в маленькие населенные пункты, в города и дает возможность людям реализовать свой потенциал и увлечься спортом».

Одним из самых значимых событий для нашего региона стало подписание соглашения между Правительством области и Министерством спорта, направленное не только на развитие физической культуры в регионе, но и на поддержку строительства новых современных спортивных объектов. Уже через пять лет в Мурманске может появиться крытая Ледовая арена для хоккея с мячом, фигурного катания, конькобежного спорта и шорт-трека вместимостью 5000 мест. Также построят новые физкультурно-оздоровительные комплексы в Апатитах, Кандалакше, Полярных Зорях, а в Кировске создадут региональный центр по горнолыжному спорту.

Марина Ковтун презентовала Министру спорта один из самых массовых мероприятий Заполярья - Праздник Севера, который является традиционным для нашего региона.

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Это один из самых авторитетных и старейших праздников, который не прекращался даже во время войны. Вот такая долгая успешная и счастливая история, и сегодня мы придаем этому празднику все больше и больше значения».

Во время рабочей встречи стороны также обсудили возможности использования региона в качестве базы для подготовки сборных команд России.