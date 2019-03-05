Делегация парламента Норвегии посетила Мурманскую область

Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора провёл рабочую встречу с делегацией парламента Норвегии по вопросам Арктики. Самые важные темы повестки – новые перспективы двустороннего сотрудничества и социально-экономическое развитие Кольского Заполярья.

Численность делегации Королевства Норвегии весьма внушительная - 11 человек, что говорит о заинтересованности в дальнейшем развитии сотрудничества и взаимном уважении скандинавского государства к России, и особенно к Мурманской области.

«Я считаю, что у нас существует значительное сотрудничество, оно касается совместного управления рыбными запасами в Баренцевом море и сохранения окружающей среды, и дипломатического сотрудничества на межрегиональном уровне на Севере», - отмечает Эйрик Сивертсен, председатель делегации по арктическому сотрудничеству.

Совместной работе в экологической сфере уделяется огромное внимание с обеих стороной. Доказательство этому – совместные природоохранные проекты. И этим взаимодействие не ограничивается.

«Я хочу сказать, что у Мурманской области сотрудничество развивается эффективно, продуктивно и с законодательной и исполнительной властью и с населением Королевства Норвегия, с предпринимателями, с политиками, - отметил в ответном слове Евгений Никора, заместитель губернатора Мурманской области. - Прежде всего, с соседними с нами странами. Напомню, что у нас не так давно были юбилейные даты подписания соглашения о сотрудничестве с Финнмарком, с Тромсё. Это очень важно для нашего региона, это традиции, это результат. Трудно перечислить все сферы деятельности, в которых у нас развивается сотрудничество с новежскими партнёрами».

Мурманскую область и Норвегию связывает многолетняя совместная работа в сфере образования, здравоохранения, туризма, экономики, рыболовства, транспорта, а культурному сотрудничеству и вовсе более полувека. И санкции Запада этому не помеха. Дружба с годами становится крепче, а перспективы двусторонних отношений шире.

В ходе беседы стороны выразили уверенность в том, что совместная работа в самых разных сферах, в том числе и в вопросах освоения Арктики, будет расти. И крупные инвестиционные проекты в Мурманской области способны дать этому новый импульс.