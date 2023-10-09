Делегация региона во главе с губернатором Андреем Чибисом работает на Днях Мурманской области в Совете Федерации

Помимо ряда рабочих заседаний глава региона встретится с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Запланированы встречи губернатора с главами профильных комитетов верхней палаты парламента.

В рамках Дней Мурманской области в Совете Федерации спортивные команды Кольского Заполярья примут участие в соревнованиях по стрельбе, волейболу и футболу. Кроме того, в здании Сената будет работать выставка, посвящённая ключевым аспектам развития региона.

Программа рассчитана на три дня. В столице работает делегация региона во главе с губернатором Андреем Чибисом. В её составе депутаты областной Думы под руководством председателя Сергея Дубового.