Делегация Российского союза спортсменов прибыла в Мурманск с рабочим визитом

Министр спорта Светлана Наумова встретилась с делегацией Российского союза спортсменов, которая прибыла в Мурманск с рабочим визитом. В дружеской атмосфере они обсудили спортивную обстановку в регионе, новости и планы.

В рамках благотворительной акции «Олимпийские легенды – детям, молодёжи и детскому спорту России» на север приехали Галина Горохова, трёхкратная олимпийская чемпионка по фехтованию, Анна Алешина, бронзовый призёр Олимпийских игр по академической гребле, олимпийские призёры по плаванию Виктор Мазанов и Юрий Суздальцев.

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «Мы сегодня только встретились с ними, у них много эмоций, впечатлений, воспоминаний о советском спорте. Надо сказать, что они очень хорошо осведомлены, как развивается спорт в современном времени, какие есть проблемы у отрасли. Я надеюсь, что их приезд будет дополнительным импульсом для ребят, чтобы не только серьёзно заниматься спортом, но и достигать высоких побед».

Цель акции – продвижение здорового образа жизни, привлечение детей и молодёжи к спорту. Члены Российского союза спортсменов приезжают в наш регион не впервые. В этот раз они посетят спортивную школу в одном из ЗАТО.

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «Стартовала эта благотворительная акция в Мурманске. Город Мурманск – столица Арктики, конечно, но здесь много событийных спортивных мероприятий. Получается, что отдаленные города немножко обделены. Мы решили эту несправедливость убрать, администрация города очень обрадовалась тому, что у детей будет возможность прийти, пообщаться, задать вопросы».

Спортивные легенды, любят общаться с детьми и делиться с ними своими спортивными успехами. Ребят интересует путь и формулы успеха ветеранов.

Виктор Мазанов, многократный призёр Олимпийских игр по плаванию: «Приходится им от начала до конца разжёвывать, чтобы стать великим спортсменом недостаточно просто иметь одного желания. Нужно, во-первых, быть талантливым в этом виде спорта, который ты выбрал. Во-вторых, попасть в хорошие руки, должен быть тренер. Потом ты должен проявить трудолюбие и терпение».

Делегация также интересуется условиями, в которых занимается молодое поколение. По возможности представители стараются посодействовать развитию этой сферы в субъектах.

Виктор Мазанов, многократный призёр Олимпийских игр по плаванию: «Почему так мало проводится спортивных соревнований? Почему мало внимания уделяет руководство регионов разным видам спорта? Конечно, это тяжёлый вопрос, на который нам трудно ответить. Но эти вопросы, когда мы встречаемся с руководителями регионов и с руководителями спорта регионов, вот как сегодня, мы задаём им».

Звезда плаванья уже 15 лет учувствует в программе, был во многих городах России. Признаётся, что видит прогресс, но нельзя останавливать на достигнутом, необходимо стремительными шагами идти вперёд.