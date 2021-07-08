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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.07.21 19:30

Делегация студентов из ВШЭ знакомится с методами преподавания в опорном вузе МАГУ

Уже неделю делегация из Высшей школы экономики находится в Заполярье. Здесь они проводят свою исследовательскую экспедицию – изучают работу университета, повседневную жизнь студентов, их учебный процесс и  мотивацию. Находясь в Мурманске, гости каждый день посещали арктический университет: общались с деканами, преподавателями и учениками.

Дарья Платонова, сотрудник Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»:  «Мне кажется, МАГУ очень хороший региональный университет. Есть некоторые проблемы с финансированием в целом вузов по стране, а МАГУ держится. Он участвовал в программе опорных университетов и продолжает участвовать. Стратегические проекты действительно видны на федеральном уровне».

На этой финальной встрече сотрудники и студенты Высшей школы экономики и МАГУ делились опытом работы, идеями для дальнейшего развития учреждений. И возможно, плодотворного сотрудничества этих вузов.

Артём Колесников, председатель спортивного клуба МАГУ «Олимпия», студент факультета физкультуры и безопасности жизнедеятельности: «Мне бы хотелось почерпнуть новый опыт. Их впечатления, идеи, предложения, куда можно посмотреть, в какую сферу деятельности направить свои усилия. Что будет актуально для студентов, нынешние тенденции и мода».

По признанию гостей из Высшей школы экономики им понравилась студенческая  активность, которая происходит в Мурманском арктическом государственном университете. Например, проекты будущих дизайнеров, которые они реализуют в нашем городе. А также спортивная деятельность заполярных студентов.

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