Делегация участников Международного молодёжного форума ознакомились с процедурой выборов Президента России

Молодые участники группы впервые увидели и узнали, как проводятся выборы в России.

Участники Международного молодёжного форума, которые в составе делегации приехали в Мурманск, решили посмотреть и на то, как организован выборный процесс. Иностранцы посетили Штаб общественного наблюдения Мурманской области, а затем пообщались с избирателями на участках.

Заячка Пламена, делегат из Болгарии: «Это первый раз, когда я имею эту возможность - наблюдать за выборами в России. У меня хорошие впечатления. У вас такие хорошие практики, например, голосование на три дня, чтобы каждый гражданин смог проголосовать. Также мне нравится ваша практика, когда все кандидаты представляют в публичном пространстве свой банковый счёт».

В составе делегации представитель волонтёров Победы в Алжире Регган Малик. У парня русская мама и он любит нашу культуру. Вместе с другими активистами они часто в своей стране организовывают Дни русской культуры. Малик своих политических взглядов не скрывает и спокойно делится своими ожиданиями от выборов.

Регган Малик, делегат из Алжира: «Дай Бог, чтобы Путин выиграл. Я всегда любил Путина, он всегда думает о России, он оберегает. Я очень его люблю. Путин - всегда!».

Больше всего делегатов поразили электронные урны, которые автоматически распознают отметки на бюллетени и ведут подсчёт.

Ибрагим Саламен, делегат из Иордании: «Весь процесс работы хорошо налажен, избирательные комиссии и люди очень организованы. Когда избиратели приходят голосовать, организаторы помогают им сориентироваться на избирательном участке. И люди могут свободно проголосовать».

Помимо очного голосования на избирательных пунктах иностранцев удивило и то, что в России можно было отдать свой голос из дома, пригласив сотрудников избиркома для маломобильных граждан, а также онлайн через портал «Госуслуги».