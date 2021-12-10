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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.12.21 19:30

Делегация юных мурманчан в этом году успешно выступила на научном форуме Северо-Запада «Шаг в будущее»

Наши ребята вернулись победителями с престижного мероприятия. Сегодня они получили свои заслуженные награды в стенах городской администрации.

Делегацию Мурманска на форуме «Шаг в будущее» представляла команда, сформированная на базе муниципального координационного центра по работе с одаренными детьми. В её состав вошли ученики гимназии №2, академического, международного и политехнического лицеев.

Наша сборная победили в командном зачёте. Юный изобретатель Илья Васильев, например, на форуме представил проект визуализации инсульта головного мозга. Его изобретение жюри оценило высшим баллом. Теперь у Ильи большие планы пот продвижения своей разработки.

Илья Васильев, победитель молодёжного научного форума Северо-Запада РФ «Шаг в будущее»: «Мое изобретение будет получать патент, мы заполняем документы. Также в этом году мы получили рекомендации на международный уровень «Шага в будущее». Мы заполняем документы, будем ждать ответа от комитета, будем выступать в Москве».

Мария Абашкина, участница сборной команды Мурманска, на форуме представила сложенный архитектурный проект. К слову, она мечтает изменить наш город, сделать его красивее. 

Мария Абашкина, победитель молодёжного научного форума Северо-Запада РФ «Шаг в будущее»: «Красоту архитектуры больше делают акцент в центре города. Это здание администрации, школы. Они более презентабельные, чем школы, допустим, в Октябрьском или Первомайском округах. И в других районах есть красивые здания, просто нужно их найти».

В этом году участниками онлайн-форума стали более 350 школьников Северо-Запада. Наши дети завоевали 7 дипломов победителей и 13 дипломов призёров в профессиональных номинациях. Такой успех говорит не только о том, что образовательная система работает успешно, но и в первую очередь о талантах и заинтересованности в развитии наших мурманских школьников.

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