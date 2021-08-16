Дельфины резвятся в холодных водах Баренцева моря

А вот в море можно встретить дельфинов, дружелюбные млекопитающие не редко подолгу плывут за судами и лодками.

Пару резвящихся в волнах северных вод дельфинов удалось снять очевидцам. Млекопитающие не боялись присутствия людей на своей территории и не обращали на них внимания.

Видеозаписью дельфиньих гонок поделились в сообществе «Регион51».