Дело – труба! Ошибка нерадивого специалиста привела к большой коммунальной беде

Семья Лисенко из Мурманска пытается добиться справедливости: ремонт стояковых труб в квартире соседей привёл к полному разрушению системы подачи воды в их собственной. Уже больше суток они лишены возможности банально умыться, помыть посуду и постирать вещи. Исправлять последствия своей недобросовестной работы сотрудники управляющей компании не спешат, приводя в ответ на претензии весьма странные аргументы. Кто прав, а кто виноват, разбиралась съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Виновница всех бед семьи – ржавая стояковая труба в данный момент одиноко валяется в проёме лестничной клетки. Именно она стала причиной резкого прекращения подачи воды. Рано утром Татьяне Лисенко поступил звонок от сотрудника управляющей компании, который занимался ремонтными работами в квартире на 3-ем этаже. Коммунальщик сообщил неутешительные новости.

Татьяна Лисенко, пострадавшая: «Они меняли стояковую трубу, трубу они не удержали, она упала, провалилась у нас на пятом этаже. От этой стояковой трубы подводящие трубы воды в квартире все переломались. На вопрос: «Что нам делать?», он нам сказал, чтобы мы покупали материалы и платили за работу, а он всё сделает. Почему мы должны это делать, если мы не виноваты?».

Пока семья Лисенко без воды только сутки. Но что будет дальше? Ведь решать созданную проблему, по словам Татьяны, сотрудники управляющей компании не спешат. Зато охотно кормят обещаниями.

Татьяна Лисенко, пострадавшая: «Ждите мастера, мастер к вам придёт. Я спросила, когда и что нам делать. Они мне сказали: «Ждите, мастер свяжется». Но в какое время? «Ожидайте!». Я спрашиваю, могут или они сказать точную дату и время, хотя бы примерно. «Нет, ожидайте!», - вся реакция. Вечером пришёл мастер, посмотрел что-то и ушёл. Потом пришёл, что-то покрутил и говорит, что у нас всё ломается и сыпется, нужно заново делать. Я говорю: «Делайте, это не мы сломали, а ваши коллеги и сотрудники, из вашей управляющей компании». Он сказал, что у него ничего нет, труб нет, развернулся и ушёл».

В итоге справляться с чужой безответственностью семье приходится самостоятельно, закупая воду в магазине. Однако её количества всё же недостаточно для того, чтобы вести комфортный образ жизни.

Татьяна Лисенко, пострадавшая: «В связи с тем, что у нас дома нет воды, мы не можем попить чай, дети не могут умыться. Воду покупали в магазине, хотя мы платим за коммунальные услуги в полном объёме. Как взять с нас, так они в первую очередь. Мы не можем покушать приготовить, помыться, я детей не могу подмыть. Просто какой-то прошлый век».

Остаётся надеяться, что сотрудники управляющей компании прислушаются к совести и оперативно исправят последствия своей некачественно выполненной работы.