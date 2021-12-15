Дело о лишении Виктора Хабарова депутатских полномочий вернули из Санкт-Петербурга в Мурманск

Третий кассационный суд общей юрисдикции Санкт-Петербурга отменил решение Октябрьского районного суда Мурманска и апелляционное определение Мурманского областного суда.

Напомним, в суд с иском о лишении депутатских полномочий Виктора Хабарова губернатор Мурманской области обратился после того, как стало известно, что у депутата есть недвижимость в Болгарии, которую он несколько лет не указывал в своих декларациях.

Требование губернатора поддержала и прокуратура. Однако Октябрьский районный суд Мурманска в удовлетворении иска отказал. Также на своём месте оставил Хабарова и Мурманский областной суд, куда была подана апелляция.

Теперь эти два решения отменил Третий кассационный суд общей юрисдикции Санкт-Петербурга. Дело направили на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Рассматривать его предстоит снова Октябрьскому районному суду.