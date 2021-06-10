Дело по наркобанде передано в суд

В Мурманске перед судом предстанут участники организованной группы, которых обвиняют в незаконном обороте наркотиков. Полицейские изъяли у них свыше 5,5 кг запрещенных веществ на сумму около 5 миллионов рублей.

С июля 2019 по апрель 2020 года преступная группа торговала наркотиками с помощью тайников и через интернет-магазин. Отличительной чертой банды было то, что фигуранты прятали товар в воздушные шарики. Группировка имела чёткую иерархию, где каждому была отведена своя роль.

Несмотря на высокую степень конспирации, полицейские вычислили и задержали четверых участников группы. Ими оказались двое мужчин и две женщины от 32 до 40 лет. В отношении троих из них расследование уголовного дела завершено. Одному назначен арест, двоим – запрет определенных действий.