Дело практики: в ЗАТО Александровск продолжает работать «Школа вожатых»

Активисты «Движения Первых» помимо теоретических занятий вот уже четвертую смену проводят с детьми городского оздоровительного лагеря практические мероприятия, организовывая им яркий и полезный досуг.

Яркие красные панамы, брендированные футболки и улыбки – вот что позволяет участникам городского оздоровительного лагеря легко отыскать вожатого. К ним можно обратиться по любым вопросам. Они помогут, подскажут, будут рядом с самого начала дня - на завтраках и обедах. Одним словом, станут наставниками на весь период работы смены.

Диана Валуева, лидер «Движения Первых», г. Снежногорск: «Коммуникация. Общаться и договариваться с людьми – навык, который будет всегда необходим. Нужно ко всем находить подход».

Диана работает в лагере уже второй раз, признаётся, что приходится выходить из зоны комфорта. Для подготовки вожатых в системе «Движения» разработаны теоретические занятия, которые активисты обязательно проходят прежде, чем соприкоснуться с реалиями педагогической работы.

Татьяна Короленко, специалист по организации работы в ЗАТО Александровск «Движения Первых»: «Мы не можем отпустить детей неподготовленными. Ребята (вожатые, волонтёры) проходят заранее обучение в «Школе вожатых», где изучают возрастные особенности. Для кого-то это будет первой педагогической практикой».

Линия каждой смены – тематическая. Например, эта посвящена Дню народного единства.

Татьяна Короленко, специалист по организации работы в ЗАТО Александровск «Движения Первых»: «Будут национальные игры – игры народов России, потому что ребята, к сожалению, плохо знают эти культурные моменты. И вожатые должны организовать приятный досуг».

Начинают смену, традиционно, со знакомства. По законам жанра, отряды готовят девизы и придумывают названия, рисуют стенгазету и представляют участников. Далее вожатые вводят ребят в тему лагерной смены. Например, сегодня говорили о языках народов России. Школьникам предложили варианты выражений на казахском, бурятском, ногайском и… алтайском.

Единство – это отличительная особенность нашего государства. И заключается она не только в том, что на территории страны дружно сосуществуют почти 200 народов и народностей, но и в том, что в любую минуту россияне готовы протянуть руку помощи.

Несколько занятий в лагере посвятили созданию изделий для фронта. Год назад на Крайний Север из Алтая перебралась учитель математики Алёна Трышкина. Отзывчивость людей и ответственность детей её продолжают удивлять. Вместе с участниками смены решила попробовать новое направление.

Алёна Трышкина, учитель математики школы №266, г. Снежногорск: «В интернете нашла информацию, просто увидела, как это делается. В прошлом году пустые банки добрые люди к нам принесли, они лежали без дела. Про них вспомнила, решила с детьми сделать окопные свечи».

В течение недели активисты будут проводить самые различные мероприятия: викторины, спортивные зарядки, творческие состязания.

Подобной системной и комплексной программы подготовки вожатых на сегодняшний день в Мурманской области нет. Она позволяет школьникам окунуться в профессию и научиться справляться с различными стрессовыми ситуациями.