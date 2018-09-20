МЭР обещает, что рост платежа за ЖКУ в 2019 году не превысит 4%, но повышение произойдёт с 1 январяНаселение России опять в демографической яме
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.09.18 19:30

«Дело врачей» разгорается в Мурманске

В медсанчасти «Севрыба» состоялась акция в поддержку главного врача Альфреда Татаркулова, которого вчера, «одним днём», уволили с занимаемой должности без объяснения причин. Коллектив собрал более четырёхсот подписей, выразив тем самым своё недовольство в адрес решения родного министерства. Работники медицинского учреждения не намерены на этом останавливаться.

Альфред Татаркулов проработал на должности главного врача «Севрыбы» 6 лет. За это время здесь появилось новое оборудование, поменяли окна, сделали ремонт в некоторых отделениях. Отличительной чертой этой больницы стал полностью укомплектованный штат сотрудников, даже с учётом кадрового дефицита врачей в регионе. Всего этого, по мнению медперсонала, удалось достичь именно благодаря грамотному и честному руководителю. А вот вчера на ежедневном пятиминутном собрании коллектива прозвучало распоряжение об увольнении главного врача с должности.

- Мы возмущены такой несправедливостью,  - говорит Елена Исупова, бухгалтер ГОБУЗ «МОМСЧ «Севрыба», - как обошлось региональное Министерство здравоохранения с нашим начальником. Очень просим вернуть Альфреда Джагапаровича обратно, потому что без него дальше ничего не будет.

В последние годы своими силами больница начала закупать недостающий инвентарь. На достигнутом Альфред Татаркулов не собирался останавливаться, в планах было полное переоснащение учреждения.

- Качество оказываемой медицинской помощи напрямую зависит от качества энергоснабжения. За это время у нас реализовано достаточно много программ, которые позволяют реально экономить электроэнергию, - отмечает Евгений Грушевский, инженер-энергетик ГОБУЗ «МОМСЧ «Севрыба». - Эти деньги могут идти на другие потребности, например, на закупку другого медицинского оборудования.

- Снимать руководителя с должности, зная, что не все дела сделаны, например, не закончена работа по пациентоориентированию отделений,  - говорит Даниил Ефимов, заведующий отделением травматологии ГОБУЗ «МОМСЧ «Севрыба». - На мой взгляд, это опрометчивое решение руководства .

Несмотря на то, что в регионе начинает действовать программа «Арктический доктор»  и повсеместно руководство больниц высказывается о кадровом дефиците, оказалось, что некоторым молодым врачам сложно найти себе работу в нашем регионе.

- Я пришёл на работу сюда в сентябре прошлого года, после интернатуры, - рассказывает Евгений Мышкин, заведующий приёмным отделением ГОБУЗ «МОМСЧ «Севрыба». – Это после того, когда мне и супруге отказали все больницы, отвернулись  от нас. А Альфред Джагапарович принял меня на работу и мало того, что принял, он  дал хорошую работу  в хорошем коллективе. За время работы с ним он показал себя человеком  слова и самое главное, человек дела.

- Он  всегда шёл на уступки и идёт на уступки по многим просьбам сотрудников, - отмечает Валентина Ковтуненко, старшая медицинская сестра пульмонологического отделения, председатель профсоюзной организации. - Остро нуждающимся сотрудникам, у которых не было жилья, предоставлял комнату в общежитиях. Помогал с устройством детей в садики и школы.

Кроме факта увольнения главного врача в интернете активно обсуждается информация об объединении Перинатального центра (который так же лишился руководителя) «Севрыбы» и городской больницы.

- Будет тоже самое, что с диагностическим центром произошло, когда его присоединяли к областной больнице, - считает Ирина Спорышева, главный бухгалтер ГОБУЗ «МОМСЧ  «Севрыба». - Врачи пенсионного и предпенсионного возраста просто уехали из Мурманска и Мурманской области.

Однако министр здравоохранения эту информацию отрицает, а увольнение двух главных врачей: из «Севрыбы» и Перинатального центра он назвал «обоюдным решением» ведомства и самих руководителей, теперь уже бывших. «Со всеми руководителями это все объяснили. Абсолютно было принято обоюдное решение. Это была их инициатива, - сказал нашей редакции Валерий Перетрухих, министр здравоохранения Мурманской области. - А объединение больниц у нас не планируется. Если что-то будет, то мы действительно будет обсуждать этот вопрос со всем медицинским сообществом. У нас есть экспертный совет. Это только после обсуждения на экспертном совете будут приниматься какие-то решения. По закону так положено, мы действуем в рамках закона».

Однако у всего коллектива и у самого главного врача «Севрыбы» совсем другое мнение.

- Дело в том, что собственное желание предполагает наличие заявления. Чтобы уволить по собственному желанию. Я заявления не писал и статья, которая указала в приказе,  не предусматривает наличие заявлений, но предусматривает решение учредителя, который имеет прав уволить работника без объяснения причин, - пояснил Татаркулов Альфред.

Протестующие сотрудники больницы собрали более 400 подписей со всего коллектива, чтобы со всеми этими документами отправится дальше: добиться справедливости или хотя бы получить достойное объяснение от министерства.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаНаселение России опять в демографической яме
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...НЕРАЗБЕРИХА ПРОИСХОДИТ В ГОЛОВАХ
-Ходят слухи…Кто на новенького?
-

Последние комментарии

Наталья
20.09.18 21:44
Продолжают дурить народ!!! Обещают выше 4% не поднимать тарифы ЖКХ, а если с 1 января начнём уже получать частично счета с новыми тарифами, то суммируя их с ростом этого года - будет явно уже выше 6%.
Комментарий к новости:МЭР обещает, что рост платежа за ЖКУ в 2019 году не превысит 4%, но повышение произойдёт с 1 января
Vjhtvfy
20.09.18 21:40
А поделятся бывшие комсомольские активисты своим опытом работы в кооперативах, растаскивании народной собственности, поездочках за рубеж, как они после этого быстро перекрасились в предпринимателей?
Комментарий к новости:Комсомольское собрание состоится в музее
Иван
20.09.18 13:59
Красные д****ы! * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:Комсомольское собрание состоится в музее
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа.04:00«Спальный район». Художественный сериал (12+)04:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиЦены снижаются - налегаем на морковь, репчатый лук и яблоки-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 54 копейки, евро - на 61 копейку-PRO ЭнергетикуСостоялась приёмка нового оборудования для Верхне-Туломской ГЭС-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 21 сентября-PRO Нефть и газДве новые залежи природного газа и газового конденсата открыты на Утреннем месторождении-PRO ЗаконыЗаконопроект о штрафах за отказ в приёме на работу или увольнение лиц предпенсионного возраста принят Госдумой в основном чтении
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
21.08.18: Материальная форма поощрения граждан, помогающих полиции в поимке преступников и раскрытии преступлений, утверждена Минюстом России. Размер вознаграждений может варьироваться от нескольких тысяч до десятка миллионов рублей. Как Вы к этому относитесь?Проголосовал: 411 человек
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика