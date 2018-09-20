«Дело врачей» разгорается в Мурманске

В медсанчасти «Севрыба» состоялась акция в поддержку главного врача Альфреда Татаркулова, которого вчера, «одним днём», уволили с занимаемой должности без объяснения причин. Коллектив собрал более четырёхсот подписей, выразив тем самым своё недовольство в адрес решения родного министерства. Работники медицинского учреждения не намерены на этом останавливаться.

Альфред Татаркулов проработал на должности главного врача «Севрыбы» 6 лет. За это время здесь появилось новое оборудование, поменяли окна, сделали ремонт в некоторых отделениях. Отличительной чертой этой больницы стал полностью укомплектованный штат сотрудников, даже с учётом кадрового дефицита врачей в регионе. Всего этого, по мнению медперсонала, удалось достичь именно благодаря грамотному и честному руководителю. А вот вчера на ежедневном пятиминутном собрании коллектива прозвучало распоряжение об увольнении главного врача с должности.

- Мы возмущены такой несправедливостью, - говорит Елена Исупова, бухгалтер ГОБУЗ «МОМСЧ «Севрыба», - как обошлось региональное Министерство здравоохранения с нашим начальником. Очень просим вернуть Альфреда Джагапаровича обратно, потому что без него дальше ничего не будет.

В последние годы своими силами больница начала закупать недостающий инвентарь. На достигнутом Альфред Татаркулов не собирался останавливаться, в планах было полное переоснащение учреждения.

- Качество оказываемой медицинской помощи напрямую зависит от качества энергоснабжения. За это время у нас реализовано достаточно много программ, которые позволяют реально экономить электроэнергию, - отмечает Евгений Грушевский, инженер-энергетик ГОБУЗ «МОМСЧ «Севрыба». - Эти деньги могут идти на другие потребности, например, на закупку другого медицинского оборудования.

- Снимать руководителя с должности, зная, что не все дела сделаны, например, не закончена работа по пациентоориентированию отделений, - говорит Даниил Ефимов, заведующий отделением травматологии ГОБУЗ «МОМСЧ «Севрыба». - На мой взгляд, это опрометчивое решение руководства .

Несмотря на то, что в регионе начинает действовать программа «Арктический доктор» и повсеместно руководство больниц высказывается о кадровом дефиците, оказалось, что некоторым молодым врачам сложно найти себе работу в нашем регионе.

- Я пришёл на работу сюда в сентябре прошлого года, после интернатуры, - рассказывает Евгений Мышкин, заведующий приёмным отделением ГОБУЗ «МОМСЧ «Севрыба». – Это после того, когда мне и супруге отказали все больницы, отвернулись от нас. А Альфред Джагапарович принял меня на работу и мало того, что принял, он дал хорошую работу в хорошем коллективе. За время работы с ним он показал себя человеком слова и самое главное, человек дела.

- Он всегда шёл на уступки и идёт на уступки по многим просьбам сотрудников, - отмечает Валентина Ковтуненко, старшая медицинская сестра пульмонологического отделения, председатель профсоюзной организации. - Остро нуждающимся сотрудникам, у которых не было жилья, предоставлял комнату в общежитиях. Помогал с устройством детей в садики и школы.

Кроме факта увольнения главного врача в интернете активно обсуждается информация об объединении Перинатального центра (который так же лишился руководителя) «Севрыбы» и городской больницы.

- Будет тоже самое, что с диагностическим центром произошло, когда его присоединяли к областной больнице, - считает Ирина Спорышева, главный бухгалтер ГОБУЗ «МОМСЧ «Севрыба». - Врачи пенсионного и предпенсионного возраста просто уехали из Мурманска и Мурманской области.

Однако министр здравоохранения эту информацию отрицает, а увольнение двух главных врачей: из «Севрыбы» и Перинатального центра он назвал «обоюдным решением» ведомства и самих руководителей, теперь уже бывших. «Со всеми руководителями это все объяснили. Абсолютно было принято обоюдное решение. Это была их инициатива, - сказал нашей редакции Валерий Перетрухих, министр здравоохранения Мурманской области. - А объединение больниц у нас не планируется. Если что-то будет, то мы действительно будет обсуждать этот вопрос со всем медицинским сообществом. У нас есть экспертный совет. Это только после обсуждения на экспертном совете будут приниматься какие-то решения. По закону так положено, мы действуем в рамках закона».

Однако у всего коллектива и у самого главного врача «Севрыбы» совсем другое мнение.

- Дело в том, что собственное желание предполагает наличие заявления. Чтобы уволить по собственному желанию. Я заявления не писал и статья, которая указала в приказе, не предусматривает наличие заявлений, но предусматривает решение учредителя, который имеет прав уволить работника без объяснения причин, - пояснил Татаркулов Альфред.

Протестующие сотрудники больницы собрали более 400 подписей со всего коллектива, чтобы со всеми этими документами отправится дальше: добиться справедливости или хотя бы получить достойное объяснение от министерства.