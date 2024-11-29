Делом о вероятной торговле гуманитарной помощью в КПРФ заинтересовалась Военная прокуратура Северного флота

Коммунисты, со своей стороны, также планируют обратиться в прокуратуру.

Коммунисты Артур Попов и Артём Кузьмин требуют от правоохранителей провести расследование по фактам незаконного присвоения и продажи техники, которая была приобретена на средства северян. Коммунисты считают себя потерпевшими, поскольку сдавали деньги на гумпомощь.

Артур Попов, председатель комитета Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации: «В условиях СВО очень много гуманитарки уходит за ленточку. И та информация, которая была опубликована в СМИ, бросает некую тень на северян, которые хотят помочь и помогают нашим бойцам. В связи с этим, чтобы не было инсинуаций каких-то дополнительных, необходимо, чтобы провели расследование правоохранительные органы».

Напомним, что представители 1-й добровольческой разведывательно-штурмовой бригады «Волки» сделали видеообращение, где рассказали о фактах торговли гумпомощью. Под подозрением функционер регионального отделения КПРФ Александр Головенко. По версии штурмовиков, он за 360 тысяч рублей продал бойцам «УАЗ». Деньги присвоил себе. А автомобиль был приобретён на пожертвования рядовых коммунистов и подарен воинскому подразделению.

По мнению обратившихся в прокуратуру, поступок незаконный и циничный.

Артём Кузьмин, депутат Совета депутатов города Мурманска от партии КПРФ: «В данный момент защита Родины - это главный приоритет. Очень много коммунистов сейчас сражаются на передовой. Тот факт, который опубликован в СМИ, что произошло где-то воровство гуманитарной помощи, хочется разобраться в этой истории и понять, действительно это или нет. Поэтому, все, кто делает какие-то выводы, хочу предостеречь от преждевременных обвинений. И пусть правоохранительные органы уже разбираются и конструктивно подходят к этому вопросу».

Гораздо жёстче настроены члены партии из числа ветеранов спецоперации. В их числе капитан третьего ранга Евгений Голубоцкий. Ещё в 2014 году он ушёл защищать Донбасс. До недавнего времени воевал в той самой бригаде «Волки» ЧВК «Редут», где случился скандал.

(По телефону) Евгений Голубоцкий, участник СВО, бывший командир одного из подразделений бригады «Волки»: «Во время Великой Отечественной войны за мародёрство расстреливали. Является ли это мародёрством, я не знаю. Времена сейчас - не Великой Отечественной войны, но я считаю, что он должен быть наказан. И не он один, потому что машину он перегонял с Ваталиным. И Ваталин знал ситуацию. Я уверен, что знал, когда я подымал в августе месяце, в июле первый шум. И не было принято никаких мер. По крайней мере, мне от них ничего не известно».

По словам офицера, такие проступки необходимо искупать кровью. Тем более, что все возможности для этого есть. СВО продолжается и люди, готовые исправить свои ошибки службой на благо Родине приветствуются.

А пока в деле будет разбираться прокуратура и теперь не только военная.

Редакция «Арктик-ТВ» продолжит следить за ситуацией.