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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.05.24 19:30

«Деловые» из Колы, или «Арктическая фудтех-школа» продолжает удивлять

Как замешивать тесто или чистить рыбу? Это и многое другое узнали школьники Мурманской области благодаря проекту «Арктическая фудтех-школа», который проходит в регионе уже во второй раз.

Ребята не только учатся работать с продуктами, но даже разрабатывают свои уникальные блюда.

«Арктическая фудтех-школа» - это проект для школьников, где они могут наглядно представить себя в роли кулинаров. Конкурс не только знакомит с профессией, но и даёт полезные навыки как в хозяйстве, так и в области маркетинга и даже менеджмента. Профилактическая программа реализуется в рамках стратегического проекта МАУ по программе «Приоритет 2030» «Арктические биоресурсы и биотехнологии». А главный организатор - Мурмашинская средняя общеобразовательная школа №1.

Альбина Шабалина, руководитель проекта «Арктическая фудтех-школа»: «Мы больше ориентируемся на выпускников. Мы им хотим дать возможность попробовать себя в разных профессиях, познакомить их, в том числе, и с вузом, и с предприятиями, на которых они могли бы работать».

В этом году в проекте участвуют ребята с 7-го по 11-й классы почти из всех муниципальных образований региона. В течение двух месяцев они знакомились с жизненным циклом продукта - от создания идеи до её реализации.

Юлия Шокина, профессор кафедры технологий пищевых производств МАУ: «Обучали ребят азам рекламирования продукта, как разрабатывать идею, как считать экономику продукта. Университетская площадка обеспечивала технологическое сопровождение идей ребят».

Помогали, поддерживали и оценивали участников проекта его партнёры - представители крупнейших пищевых предприятий региона.

Константин Мандрыка, ведущий инженер ГОУСП «ТУЛОМА»: «Общий спектр, внешний вид, органолептика, как ребята делали, как готовили. Это то, что касается продукта. Потом, как они представят свой проект, как они его сгенерировали, на основании чего это было сделано. Где они его подсмотрели, увидели, как креативили? Весь спектр концепта, который будет включать, - по этим критериям и будем уже оценивать и смотреть всё».

После интенсивных мастер-классов в финале ребята представили свои готовые блюда по следующим направлениям: мясная продукция, рыба и морепродукты, молочная продукция, хлебобулочные и кондитерские издели.

Юным северянам так понравилась идея проекта, что участники первого сезона возвращаются снова, но уже в новой роли помощников-организаторов.

Полина Шабалина, ученица Мурмашинской средней общеобразовательной школы №1: «Мой путь начался в 9-ом классе, когда стартовал этот проект. Нас пригласили поучаствовать. Мы приготовили калитки с треской. В прошлом году, к сожалению, мы никакого места не заняли, но нам очень понравился проект, и мы решили дальше участвовать в нём. Но уже нас пригласили не как участников, а как волонтёров-организаторов. И в этом году мы помогаем в организации проекта».

На суд жюри были представлены оригинальные разработки: мороженое, злаковые батончики, пирожные с северными ягодами, безглютеновые блинчики с индейкой, наггетсы с треской и другие блюда.

Помимо дегустационной части ребята презентовали рекламный ролик к своему изделию, а также варианты упаковки.

По итогу лучшей стала команда «Деловые» из Колы с вегетарианским десертом. В качестве призов она получила памятный мерч и умную колонку.

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