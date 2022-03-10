«Дельтакрон» пришёл в Европу?

382 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 6 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (150), Мончегорске (65) и Кандалакшском районе (62).

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове подтвердила появление в Европе штамма коронавируса «дельтакрон», сообщает РИА «Новости». «Он был выявлен во Франции, Нидерландах, Дании. Но был зафиксирован очень низкий уровень заражений этим штаммом», — сказала она.

В начале января группа учёных с факультета биологических наук Университета Кипра сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса — гибрида «дельты» и «омикрона». В ВОЗ допускали, что это могло быть результатом ошибки: загрязнения образца во время секвенирования, и предлагали не использовать наименование «дельтакрон».