снп.Зареченск

12 сентября - 11.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

снп.Зареченск, ул. Кумская, 2.

с.Ковдозеро

12 сентября - 14.30

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ковдозеро, ул. Первомайская, библиотека.

п.Печенга

12 сентября - 11.30

Врио губернатора Мурманской области примет участие в открытии международного исторического похода «Марш Победы 2019».

В 2019 году Мурманская область и Восточной Финнмарк празднуют 75-летие разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье и освобождения Восточного Финнмарка. Старт совместным мероприятиям, посвященным этой памятной дате, даст международный исторический поход «Марш Победы 2019».

Маршем Победы по маршруту Печенга – Луостари – Ахмалахти – Киркенес – Нейден пройдут молодые жители Печенгского района и коммуны Сёр-Варангер. Все эти населенные пункты были освобождены в ходе Петсамо-Киркенесской операции.

п.Печенга, мемориальный комплекс «Холм Славы».

г.Полярные Зори

18 сентября – 14.00

Состоится выездной семинар-совещание с представителями управления Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области. Семинар-совещание проводится в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Национальным планом развития конкуренции в РФ на 2018-2020 годы, утвержденным Указом Президента РФ от 21.12.2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», а также в соответствии с поручением руководителя Федеральной антимонопольной службы.

В мероприятии примут участие сотрудники Мурманского УФАС России: начальник отдела органов власти – Полищук Марина Сергеевна, начальник отдела контроля торгов – Воронина Ксения Феликсовна.

Семинар проводится по следующим направлениям: практика антимонопольного регулирования. Применение статьи 15 главы 3 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; актуальные вопросы применения законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

По окончании семинара специалистами управления будет организован личный приём.

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 1. Администрация муниципалитета, зал заседаний, 2-й этаж.

г.Кировск

18 сентября – 15.00

Состоится муниципальное педагогическое совещание работников образования города Кировска на тему «Стратегические цели актуальные задачи системы образования в условиях реализации национального проекта «Образование».

г.Кировск, просп.Ленина, 16. Администрация города Кировска, актовый зал.

г.Гаджиево

12 сентября - 10.00 и 14.00

Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.

17 сентября – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону.

г.Гаджиево, ул. С. Преминина, 108.

ЗАТО г.Североморск

12 сентября – 15.00-17.00

Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск приглашаем жителей флотской столицы принять участие в субботнике, который организуется администрацией ЗАТО г.Североморск на территории посёлка в рамках проведения Всероссийского экологического субботника «Зелёная Россия - 2019».

ЗАТО г.Североморск, ул. Агеева, 7. Сбор участников.

12 сентября - 18.30

Врио губернатора примет участие в открытии детской площадки в Североморске, возведённой в рамках плана «100 шагов» правительства Мурманской области.

ЗАТО г.Североморск, городской парк.

г.Мурманск

12 сентября – 10.00 -12.00

Прокуратурой Мурманской области проводится «горячая линия» по вопросам исполнения требований законодательства о противодействии коррупции в органах власти и местного самоуправления.

Вопросы по теме можно задать по телефону (8152) 47-34-30 прокурору отдела но надзору за исполнением законов о противодействии коррупции прокуратуры области Чернышеву Александру Евгеньевичу.

12 сентября – 11.00

Состоится пресс-конференция, посвященная открытию IX Международного фестиваля театров кукол стран Баренцева региона Мурманский областной театр кукол. Участие принимают: председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов; директор Мурманского областного театра кукол Евгений Суханов и артисты Мурманского областного театра кукол.

С 14 по 18 сентября в Мурманске пройдёт IX Международный фестиваль театров кукол стран Баренцева региона. Участниками станут профессиональные театры кукол России и других стран Баренцева региона. Планируется участие 15 театров и визит театральных критиков и специалистов театрального дела для проведения мастер-классов.

Ожидаемое количество зрителей – не менее 3000 человек. В течение фестиваля планируется провести не менее 15 спектаклей, не менее двух творческих встреч и не менее двух мастер-классов. В программе фестиваля планируется показ спектаклей, созданных для разных возрастных категорий.

Фестиваль будет проводиться на четырёх площадках: площадка ГОАУК «Мурманский областной театр кукол» (два зрительных зала (большая сцена для показа спектаклей формата фестиваля, а также малый зал для проведения отдельных мероприятий фестиваля и показа спектаклей малой формы); зрительный зал МАОУДО «Детская театральная школа города Мурманска (400 мест); зрительный зал ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека» (100 мест); концертный зал ГОАУК «Мурманская областная филармония» (558 мест.)

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а.

12 сентября - 12.00

Торжественное мероприятие, посвященное Дню работников леса. Запланировано награждение работников лесного хозяйства Мурманской области.

г.Мурманск, просп.Кольский, 1, II этаж.

12 сентября - 17.00

Врио губернатора примет участие в открытии выставки «Деятельность Северного флота в период Петсамо-Киркенесской операции». Выставка приурочена к 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Выставочный проект организован Мурманским областным краеведческим музеем совместно с Центральным военно-морским музеем (Санкт-Петербург), городским историко-краеведческим музеем Полярного, а также дополнен материалами и предметами из частных коллекций жителей Мурманска.

г.Мурманск, ул. Павлова, 1. Мурманский областной краеведческий музей.

12-16 сентября - 17.30-20.40

Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска совместно с Мурманским институтом экономики – филиалом ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики» проводит обучающий курс для начинающих предпринимателей города Мурманска.

Программа курса включает 30 часов лекций и практических занятий по основным направлениям деятельности малого предпринимательства: правовые аспекты деятельности, трудовое законодательство, бизнес-планирование и маркетинг. Участники познакомятся с формами финансовой поддержки предпринимателей в Мурманске, а также смогут получить индивидуальные консультации по составлению бизнес-плана и другим вопросам.

Обучение проводят специалисты, имеющие большой опыт преподавания и работы в области экономики, права и маркетинга.

К обучению приглашаются представители субъектов малого и среднего предпринимательства города Мурманска, зарегистрированные на территории города Мурманска, срок регистрации которых на дату подачи заявки на участие в обучающем курсе не превышает 11-ти месяцев; физические лица, не моложе 18-ти лет и не старше 54-х лет, зарегистрированные на территории города Мурманска, имеющие намерение участвовать в конкурсах финансовой поддержки, реализуемых на территории города Мурманска.

Обучение осуществляется на безвозмездной основе. Количество участников группы – 30 слушателей.

Слушателям, прошедшим полный курс, выдаются итоговые документы – номерные сертификаты, позволяющие принять участие в конкурсах на право получения финансовой поддержки на создание и развитие собственного бизнеса: конкурсе молодежных бизнес-проектов «КПД» и в конкурсе на предоставление грантов начинающим предпринимателям, реализуемым комитетом по экономическому развитию администрации города Мурманска.

Заявки на участие принимаются по телефону 8 (8152) 413-612, либо в свободной форме по электронному адресу mur-spbutue@yandex.ru.

г.Мурманск, проезд Ивана Халатина, 7. Мурманский институт экономики – филиала ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики».

13 сентября – 17.00

Под председательством врио губернатора Мурманской области состоится заседание комиссии по подведению итогов оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Мурманской области. В повестке заседания 2 вопроса: рассмотрение результатов социологического опроса населения, проведенного в целях выявления уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления в 2018 году; рассмотрение результатов мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Мурманской области в 2018 году.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд.

17 сентября - 10.00

АНО «Центр поддержки экспорта Мурманской области» проводит мастер-класс на тему «Особенности работы на электронных торговых площадках».

В качестве ведущих мастер-класса выступят эксперты компании «Zonesmart».

В рамках мероприятия будет представлена информация о критериях выбора подходящей торговой площадки, способах размещения, сложностях, с которыми сталкиваются российские производители. Отдельное внимание будет уделено типичным ошибкам, допускаемым экспортерами. Предприниматели смогут получить индивидуальную консультацию по вопросам организации экспортных продаж через каналы электронной коммерции.

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23 ГДЦ «Меридиан», 6-й этаж, кнференц-зал.

24 сентября – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.