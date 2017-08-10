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День за днём с «Арктик-ТВ»10.08.17 07:50

Делу - время

пгт. Мурмаши

10 августа - 9.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в Мурмашах.

пгт. Мурмаши, ул. Мира, 10.

г.Апатиты

14 августа – 10.00-17.00

Ярмарка «Медовый спас».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Площадь у здания Апатитского городского Дворца культуры им. Егорова В.К.

26-27 августа – 10.00-17.00

Ярмарка «Урожай-2017».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Площадь у здания Апатитского городского Дворца культуры им. Егорова В.К.

г.Мончегорск

12 августа – 13.00

В Мончегорске стартует захватывающий квест, посвященный городским легендам. Участников ждёт интересный сюжет, загадки и головоломки, которые позволят по-новому взглянуть на город и отлично провести время в хорошей компании. Городской пеший квест откроет серию из трёх квестов «Легенды Мончегорска», которые приурочены к празднованию 80-летия города. Все желающие смогут принять участие и проверить себя на знание родного города и его истории.

Принять участие в квесте легко: надо собрать команду (3-5 человек), прийти 12 августа в 12.00 в «Берег развлечений» и пройти регистрацию. Ровно в час дня ведущий даст старт началу квеста, который продлится три часа. Все задания будут распределены по разным местам города, участники заново познакомятся с интересными фактами о Мончегорске и его известных личностях.

Для прохождения этого познавательного историко – краеведческого квеста потребуются подсказки, которые будут размещены на объектах города, а также участникам помогут агенты. Всех участников ожидают памятные сувениры, а победителей - ценные призы.

После пешего квеста будут ещё автоквест и велоквест «Легенды Мончегорска». На велосипедах проехаться по городу и его окрестностям, решая загадки, можно будет 26 августа, а исследовать Мончегорск на авто – 9 сентября.

г.Мончегорск, городской парк имени Сергея Бровцева, «Берег развлечений».

г.Мурманск

10 августа - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, ул. Карла Маркса, 8/2; ул. Лобова, 44; ул. Сафонова, 30, 32/19; ул. Челюскинцев, 7; Росляково, ул. Молодёжная, 16.

10 августа – 11.00

Центр поддержки предпринимательства Мурманской области приглашает на пресс-конференцию, посвященную старту обучения по программе тренинг-курса «Начинающий предприниматель» и старту приёма заявок на получение грантов на создание собственного бизнеса. На пресс-конференции выступят руководство Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, руководитель Центра поддержки предпринимательства Мурманской области и руководитель Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Центр поддержки предпринимательства Мурманской области, 2-й этаж.

10 августа – 12.00

В преддверии профессионального праздника Министерство строительства и территориального развития Мурманской области проводит конференцию «Актуальные вопросы градостроительной деятельности.  Задачи. Пути решения». Губернатор Марина Ковтун примет участие в работе конференции,  во время которой планируется рассмотреть вопросы изменения федерального законодательства в области градостроительной деятельности; эффективного взаимодействия участников строительного процесса, как инструмента повышения качества строительства; снижения административных барьеров в строительстве; формирования комфортной городской среды.

К участию в семинаре приглашены застройщики (физические и юридические лица), технические заказчики, лица, осуществляющие строительство. В мероприятии примут участие профессиональные архитекторы из Москвы и Санкт-Петербурга. Также, в рамках конференции состоится награждение лучших работников строительной отрасли Мурманской области, победителей и призеров региональных конкурсов: «Строительная площадлка-2017», конкурс детского рисунка «Мой красивый и уютный город».

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23.. ГДЦ «Меридиан», большой зал № 1, 4-й этаж.

10 августа - 14.40

Встреча губернатора Марины Ковтун с инспекционной комиссией Международного союза биатлонистов. Цель работы комиссии – оценка технических параметров спортивного комплекса на соответствие требованиям Международного союза биатлонистов на получение лицензии «Б», которая дает право проведения официальных международных соревнований.

г.Мурманск, спортивный комплекс «Долина Уюта», стартовый городок у административно-спортивного комплекса.

10 августа – 16.00-18.00

В Мурманске состоится тренинг «Финансовая поддержка», проводимый в рамках программ обучения АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». Ключевой задачей тренинга является информирование участников о существующих мерах финансовой поддержки предпринимательству, а также об основных условиях и принципах её получения.

В рамках тренинга участникам будет представлена возможность рассмотреть и получить информацию о: базовых требованиях к субъектам МСП при получении финансовой поддержки; видах финансовой поддержки; условиях и процедуре получения финансовой поддержки.

Организатором мероприятия выступает Центр поддержки предпринимательства Мурманской области. Спикер образовательной программы – Александра Воложинова, сотрудник Центра поддержки предпринимательства Мурманской области, аккредитованный тренер АО «Корпорация «МСП». Приглашённые эксперты – представители ГОБУ «МРИБИ», НМК «ФОРМАП», корпорации по развитию Мурманской области, а также комитета экономического развития администрации города Мурманска.

Участие бесплатное. Регистрация участников тренинга «Финансовая поддержка» осуществляется по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/547887/ по 9 августа до 16.00.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Центр поддержки предпринимательства Мурманской области, 2-й этаж.

17-18 августа

Под эгидой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации пройдёт стажировка по программе «Федеральная практика». Формат мероприятия предполагает двухдневную стажировку по практическим аспектам реализации доступных инструментов поддержки для развития промышленности и торговли.

В стажировке примут участие представители Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, а также руководители крупных государственных корпораций, промышленных предприятий и т.д. О решении принять участие необходимо сообщить в срок до 3 августа в адрес Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области на адрес электронной почты: titarenko@gov-murman.ru, тел. 8-(8152) -486-185.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Деловой центр «Азимут».

Август

Главные врачи учреждений здравоохранения города Мурманска в августе проведут приём северян в региональном Министерстве здравоохранения. Встречи будут посвящены вопросам оказания скорой медицинской помощи, оказания медицинской помощи детям и подросткам, а также организации оказания акушерско-гинекологической помощи.

11 августа - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская детская консультативно-диагностическая поликлиника» Шафиев Константин Риваевич.

18 августа - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская детская поликлиника № 5» Абрамченкова Любовь Петровна.

25 августа - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» Тарбаев Евгений Юрьевич (по вопросам оказания акушерско-гинекологической помощи).

г.Мурманск, просп.Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, 1-й этаж, каб. 107.

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