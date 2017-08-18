с.Териберка

18 августа – 14.00

Член Центрального штаба ОНФ, председатель регионального общественного движения по защите прав собственников жилья «Наш дом», эксперт рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни Светлана Калинина проведёт осмотр жилого дома в с.Териберка и примет участие в обсуждении вопросов по качеству вводимого жилья с участием членов рабочей комиссии по приёмке квартир. В инспекции также примут участие министр строительства и территориального развития Мурманской области Леонид Кан, глава администрации Кольского района Александр Лихолат.

с.Териберка.

сп.Варзуга

18 августа - 15.00

Председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области Владимир Губинский выступит на заседании Совета депутатов сп.Варзуга Терского района с вопросом изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

сп.Варзуга, ул. Успенская, 40.

г.Апатиты

26 августа - 10.00-19.00

27 августа - 10.00-17.00

Выставка-ярмарка «Урожай-2017». На ярмарке можно будет приобрести продукцию предприятий Агропромышленного комплекса Мурманской области, а также результаты труда садоводов и огородников, выращенные на дачных участках. В широком ассортименте покупателям предложат продукты питания (мясные и молочные продукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, овощи, грибы и ягоды (в том числе дикорастущие) и многое другое), а также рассаду, цветы, лекарственные растения, саженцы, садово-огородный инвентарь, семена и удобрения.

Главной героиней ярмарки «Урожай» объявляется капуста! Ей будут посвящены песни, частушки и стихи. В рамках ярмарки будет проведен конкурс «Капустная грядка» по номинациям: «Самая удивительная капуста, выращенная в условиях Крайнего Севера»; «Самое вкусное блюдо из капусты» (среди организаций общественного питания города Апатиты). Конкурсные блюда должны быть приготовлены заранее в условиях блока общественного питания с соблюдением санитарных норм. При приготовлении блюд необходимо не менее чем на 50% использовать капусту по выбору участника: белокочанную, кольраби, брокколи, краснокочанную, цветную, пекинскую или савойскую. Блюда должны быть оформлены и представлены на сервированном столе. Также всех ожидает веселая развлекательная программа, концерт творческих коллективов города Апатиты, мастер-классы, будут работать летние кафе и детская площадка.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Площадь у здания Апатитского городского Дворца культуры им. Егорова В.К.

г.Мончегорск

18 августа – 9.00-13.00

В прокуратуре города Мончегорска будет проводиться «горячая линия» по вопросу соблюдения законодательства о противодействии коррупции, в ходе которой граждане могут сообщить о фактах вымогательства взяток и «откатов» со стороны должностных лиц муниципальных и государственных органов и учреждений, хищении ими денежных средств и совершения иных коррупционных правонарушений и преступлений.

Звонки будут приниматься заместителем прокурора города Пановой Ольгой Валентиновной по телефону 8 (81536) 7-17-43 и помощником прокурора города Клёц Артёмом Сергеевичем по телефону 8 (81536) 7-53-48.

18 августа - 11.00

В Мурманской области состоится выездная проверка хода работ по благоустройству в рамках партпроекта «Городская среда» в г.Мончегорск. Мониторинговая группа совместно с местными жителями проинспектирует ход работ по благоустройству во дворе домов по улице ул. Строительная, 10 и 12, ул. Царевского, 14, где проводятся ремонт проездов, установка скамеек, урн, малых архитектурных форм, ограждения, оборудование детской и спортивной площадки, автопарковки, озеленение; а затем посетят общественную территорию - пешеходную зону по пр. Ленина (в районе кинотеатра «Синема»), где в рамках проекта идет ремонт тротуаров, лестниц, устройство пандусов для маломобильных граждан.

В мероприятии примут участие: председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой; заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова; генеральный директор АО «Мончегорскводоканал» Андрей Рудаков.

г.Мончегорск, двор домов по ул. Строительная, 10 и 12, ул. Царевского, 14.

пгт. Мурмаши

18 августа – 9.30-11.00

В Кольском районе будет работать член Центрального штаба ОНФ, председатель регионального общественного движения по защите прав собственников жилья «Наш дом», эксперт рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни Светлана Калинина. Во время визита она проинспектирует ряд дворов и жилых домов. В инспекции также примут участие министр строительства и территориального развития Мурманской области Леонид Кан, глава администрации Кольского района Александр Лихолат.

пос.Мурмаши. Кольский район.

п.Зверосовхоз

18 августа - 10.30

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в Зверосовхозе.

п.Зверосовхоз, ул. Зелёная, 1.

пгт.Кильдинстрой

18 августа - 12.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в Кильдинстрое.

пгт.Кильдинстрой, ул. Советская, 2.

г.Мурманск

18 августа - 9.00

Начало работы сессий второго дня выездной стажировки Минпромторга России в Северо-Западном федеральном округе. В стажировке по практическим аспектам реализации доступных инструментов поддержки развития промышленности и торговли принимают участие представители Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, исполнительных органов государственной власти регионов Северо-Западного федерального округа, федеральных институтов развития, а также руководители промышленных предприятий.

г.Мурманск, поспр. Ленина, 82. Деловой центр «Арктика», II этаж, зал «Азимут 1».

18 августа – 9.00-13.00

В прокуратуре города Мончегорска будет проводиться «горячая линия» по вопросу соблюдения трудового законодательства, в ходе которой граждане могут сообщить о фактах нарушения их трудовых прав (невыплата или несвоевременная выплата заработной платы, отказ от оформления трудового договора, допуск к работе без прохождения медицинского осмотра и т.д.).

Звонки будут приниматься заместителем прокурора города Пановой Ольгой Валентиновной по телефону 8 (81536) 7-17-43 и помощником прокурора города Клёц Артёмом Сергеевичем по телефону 8 (81536) 7-53-48.

19 августа - 11.00

Стартуют «Чайные бега» - благотворительный забег в поддержку фонда «Живи, малыш».

г.Мурманск, Долина Уюта.

19 августа – 14.00

Член Центрального штаба ОНФ, председатель регионального общественного движения по защите прав собственников жилья «Наш дом», эксперт рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни Светлана Калинина примет участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню Государственного флага РФ.

г.Мурманск, ул. Ленинградская.

24 августа - 10.30

Познавательный час «Под флагом России».Юные читатели библиотеки познакомятся с государственными символами России: флагом, гимном, гербом. Информационно-просветительское мероприятие приурочено к Дню Государственного флага Российской Федерации.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

Август

Главные врачи учреждений здравоохранения города Мурманска в августе проведут приём северян в региональном Министерстве здравоохранения. Встречи будут посвящены вопросам оказания скорой медицинской помощи, оказания медицинской помощи детям и подросткам, а также организации оказания акушерско-гинекологической помощи.

18 августа - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская детская поликлиника № 5» Абрамченкова Любовь Петровна.

25 августа - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» Тарбаев Евгений Юрьевич (по вопросам оказания акушерско-гинекологической помощи).

г.Мурманск, просп.Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, 1-й этаж, каб. 107.

29 августа – 9.00

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору проводит отраслевой семинар «Государственный надзор и контроль производства и поставок рыбной продукции - новые правила и требования», адресованный руководителям и специалистам рыбопромышленного комплекса Северного бассейна. На семинаре будут обсуждаться новые правила и требования к производству и поставке рыбной продукции, а также переход на обязательную электронную ветеринарную сертификацию.

Представители Россельхознадзора будут готовы ответить рыбакам, переработчикам, экспортерам и импортерам на все интересующие вопросы. Приглашаем всех заинтересованных руководителей и специалистов отрасли принять участие в семинаре. Участие в мероприятии бесплатное, регистрация участников осуществляется на сайте: www.fishcom.org.

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. Конгресс-отель «Меридиан», большой зал.

29 августа - 12.00-16.00

В Управлении Росреестра по Мурманской области пройдёт День открытых дверей, тематикой которого будет банкротство граждан. Специалисты Управления представят гражданам актуальную информацию о законодательстве и правоприменительной практике в сфере несостоятельности (банкротства) физических лиц, ответят на интересующие вопросы. Помимо специалистов Управления в мероприятии запланировано участие арбитражных (финансовых) управляющих и представителей юридического сообщества.

г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 22. Управление Росреестра по Мурманской области, 4-й этаж.

30 августа – 11.00

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области проводит семинар - консультацию по вопросу участия в конкурсе на соискание областных грантов в форме субсидий для общественных объединений Мурманской области. На семинаре - консультации будут рассмотрены правила и порядок подачи документов на конкурс грантов.

Напоминаем, что конкурс на соискание областных грантов в форме субсидий для общественных объединений Мурманской области проводится Министерством по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области ежегодно. Целью конкурса является выявление и поддержка лучших общественно значимых проектов, повышение эффективности и финансовой устойчивости деятельности общественных объединений, способствующей развитию гражданского общества в Мурманской области, вовлечение институтов гражданского общества в сферу реализации государственной национальной и антинаркотической политики Российской Федерации на территории Мурманской области.

Для участия в конкурсе принимаются программы (проекты), срок реализации которых завершается до 30 августа года, следующего за годом выдачи гранта. Принять участие в конкурсе могут общественные объединения, осуществляющие свою деятельность на территории Мурманской области не менее одного года со дня их государственной регистрации, кроме политических партий и движений, профессиональных союзов, религиозных объединений. Перечень документов, необходимых для предоставления областных грантов общественным объединениям на конкурсной основе, требования к их оформлению, а также иные условия участия общественных объединений установлены в постановлении правительства Мурманской области от 08.07.2011 № 341-ПП «О конкурсе на соискание областных грантов в форме субсидий для общественных объединений Мурманской области».

г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 46 а. Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, каб.111.