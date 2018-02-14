с.Ловозеро

14 февраля - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

с.Алакуртти

14 февраля - 11.00

выездной прием специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Алакуртти, ул. Содружества, 5.

пгт.Печенга

14 февраля - 11.00

– выездной прием специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району.

пгт.Печенга, Печенгское шоссе, 3.

сп.Минькино

14 февраля - 13.00

Акция «Дарите книги с любовью» в Минькинской коррекционной школе-интернате. В Международный день книгодарения сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки передадут школе комплект книг, собранный читателями библиотеки и ее сотрудниками.

сп.Минькино, 135. Минькинская коррекционная школа-интернат.

пгт.Верхнетуломский

14 февраля - 14.30

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят законность перепланировки.

пгт.Верхнетуломский, ул. Падунская, 3.

г.Мурманск

14 и 15 февраля - 8.30

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии. В нём примут участие 35 старшеклассников. В 8.30 состоится линейка, олимпиада начнется в 9.00.

г.Мурманск, ул. Беринга, 18. Гимназия № 6.

14 и 15 февраля - 10.00

Областной марафон педагогического опыта «Безопасность детей в современном мире: эффективные практики обучения». Воспитатели и специалисты дошкольных образовательных организаций, учителя школ, педагоги учреждений дополнительного образования детей представят собственный опыт по формированию у детей культуры безопасности жизнедеятельности, выработке соответствующих умений и практических навыков через различные виды занятий.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

14 февраля - 12.00

Общероссийская акция «Дарите книги с любовью». Акция проводится ежегодно в 30 странах в Международный день книгодарения. Для участия в акции нужно принести любую купленную в магазине книгу или издание из домашней книжной коллекции в отличном состоянии. Все собранные книги будут отправлены в благотворительные организации и фонды, помогающие детям из многодетных семей, а также детям, находящимся на лечении в Мурманской детской клинической больнице. Книги будут приниматься с 12 до 20 часов. Также на площадке акции пройдут мастер-классы и выступления творческих коллективов.

г.Мурманск, просп. Кольский, 158/1. МФК «Северное Нагорное».

14 февраля - 14.30

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят законность перепланировки.

г.Мурманск, ул. Баумана, 57; ул. Скальная, 11.

14 февраля - 14.30

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома, нормативного уровня обеспечения отоплением, горячим водоснабжением.

г.Мурманск, просп. Ленина, 80.

15 февраля - 16.00

В детских технопарках «Кванториум» по всей России проводится первый марафон открытий «Шахматных гостиных» направленный на развитие проекта «Шахматное образование» в Российской Федерации и распространение практики создания «Шахматных гостиных» в организациях дополнительного образования детей. Мероприятие пройдёт в режиме видеоконференции при участии Министерства образования и науки и правительства Российской Федерации. Трансляция будет происходить из центральной студии на площадке Российского инвестиционного форума г.Сочи.

В рамках Всероссийского марафона состоится открытие «Шахматной гостиной» в детском технопарке «Кванториум-51». В программе мероприятия: мастер-классы для всех желающих от преподавателей «Кванториума-51»; интерактивная лекция для кванторианцев об истории, положении и перспективах развития «Шахматного образования»; мастер-классы для всех желающих по игре в шахматы.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

16 февраля - 15.00-17.00

В феврале в Министерстве здравоохранения Мурманской области главные врачи мурманских поликлиник примут граждан по личным вопросам. Приём ведёт главный врач ГОАУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107.

17 февраля – 15.00

На базе факультета искусств и сервиса Мурманского арктического государственного университета пройдет мастер-класс по теме «Этно-футуризм». Мастер-класс проводится в рамках стратегического проекта «Креативный город - территория развития».

Целями и задачами мероприятия являются переосмысление этнических идентификаторов народов крайнего Севера в процессе глобализации, выявление уровня графической подготовки у студентов, привлечение внимания к негативным проявлениям загрязнения окружающей среды, формирование у студентов социально-значимых ценностей и активной гражданской позиции, развитие творческого потенциала, привлечение в внимания к художественным особенностям региона, наследию материальной культуры народов Севера, его самобытности и уникальности.

Мастер-класс начнется с погружения в тематику, просмотра видео, раскрытия темы этно-футуризма, затем пройдет «workshop» по созданию объектов в стиле этно-футуризма из подготовленных материалов, а в 18.00 состоится открытие выставки изготовленных объектов.

г.Мурманск, просп.Ленина, 57. Галерея «Отпечаток».

20 февраля - 12.00

С целью воспитания патриотических чувств, формирования у подрастающего поколения верности Родине и готовности к служению Отечеству, а также повышения престижа вооруженных сил Российской Федерации в центре дополнительного образования «Лапландия» состоится областная военно-тактическая игра «Орлёнок».

Организатором игры является Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»

Участниками игры станут команды обучающихся образовательных организаций, членов военно-патриотических клубов, поисковых отрядов, кадетских классов, корпусов и школ, обучающихся учреждений дополнительного образования детей, членов регионального отделения «Юнармия», участников отрядов «Юные друзья пограничников» Мурманской области в возрасте от 14 до 17 лет.

Программа мероприятия состоит из двух частей: военно-тактической, включающей маневры с использованием оборудования для игры в лазертаг, и информационно-практической, в рамках которой пройдут тематические мастер-классы и профориентационные беседы с представителями государственных правоохранительных и силовых структур.

После игры все участники смогут попробовать настоящую солдатскую кашу и чай.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

17 марта – 10.30-15.20

30 апреля - 10.30-15.20

Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища сообщает, что в рамках приёмной кампании организованы Дни открытых дверей. Кандидаты для поступления, а также их родители и законные представители смогут встретиться с командованием, преподавателями и воспитателями филиала. В программу Дней открытых дверей также включены экскурсия и мастер-классы по учебным предметам.

Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться, выбрав удобную дату посещения. В день проведения мероприятия зарегистрированным членам семьи нужно иметь при себе паспорт, кандидату – свидетельство о рождении.

Набор на обучение в Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища – 80 нахимовцев в 5-е классы – в 2018/2019 учебном году начинается 15 апреля.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 30. Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища.