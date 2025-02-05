Демобилизованные участники спецоперации из Мурманской области могут проходить лечение в центрах реабилитации Социального фонда России

Подать соответствующее заявление можно во всех клиентских службах регионального отделения Соцфонда, а решение будет уже через два дня.

На реабилитацию могут претендовать все демобилизованные участники СВО, но внеочередное направление у военнослужащих с первой группой инвалидности или со званием Героя России.

Максимальный срок лечения не более 21 дня, но они определяются по медицинским показаниям и для каждого пациента разрабатывается индивидуальный план лечения.

Также предусмотрена компенсация за дорогу к месту санатория.

Всего у Социального фонда таких ребцентров 12 по всей России.

По всем вопросам можно обратиться к специалисту в отделении Социального фонда России по Мурманской области.