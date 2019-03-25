Демократические процедуры «нарисовать под себя» хочет Максим Белов

В Мурманске состоялась пресс-конференция руководителя регионального отделения фракции ЛДПР Максима Белова. Правда, изначально мероприятие было назначено на прошедшую субботу. Пришедшие журналисты ждали политика, но остались ни с чем. Представители партии попросту не пришли на собственную пресс-конференцию.

Как выяснилось, представители ЛДПР решили мероприятие перенести. И потратить время не на общение со СМИ и общественниками, а на знакомство с новым губернатором.

Встреча, которая состоялась в первый рабочий день новой недели, началась с высказанных журналистами претензий, ведь пресс-конференция – серьёзное мероприятие, к которому принято готовиться ответственно.

«Те СМИ, которые согласились, мы их оповестили. Те СМИ, которые не дали чёткого согласия, к сожалению, возможно, это и наша вина, мы их не поставили в известность», - сообщил обиженным представителям СМИ Владимир Антоненко, координатор Мурманского регионального отделения ЛДПР.

Оповещение об отмене пресс-конференции журналисты действительно получили, но не до её начала, а только вечером того же дня. Но безответственное отношение к организации мероприятия – не главная его тема. Максим Белов и Владимир Антоненко выступают против внесения изменений в систему выборов в городской Совет депутатов. Либералы хотят, чтобы избиратели голосовали не только за конкретных людей, что называется прямыми выборами, но и за партийные списки. Таким образом, в горсовет проходят не личности, которые вызвали доверие мурманчан, а те, кого выберет и поставит первым партия. Собственно, именно так сам Максим Белов и прошёл и в горсовет, и в Думу.

«Что касается выборов в горсовет. Смешанная система, она справедлива, потому что она расширяет мнение избирателей, - убеждает Максим Белов, - потому что сами представители, которые будут представлять избирателей в мурманском городском Совете депутатов, они будут представлять разные группы интересов».

Только вот представление о выборах мэра города у членов ЛДПР противоположное. «Соответственно, когда люди понимают, что они голосуют конкретно за этого человека, это более демократичный процесс, когда они конкретно избирают, а не кто-то в горсовете за них потом решает, - убеждает журналистов Максим Белов. - Если думать о демократии, то такая система будет более правильная».

Звучит странно. Почему о демократии стоит думать, когда речь о выборах мэра? А ведь депутаты муниципального уровня – самые близкие к народу представители власти. Не их ли стоит выбирать напрямую? Правда, противоречия налицо? Корреспонденты многих изданий хотели узнать подробности и найти логику в решении ЛДПРщиков, правда на все вопросы ответы так и не получили.

«В данном случае мы собрались по вопросу изменения в уставе Мурманска, муниципального образования города Мурманска, - уточнил повод для встречи с региональными СМИ Владимир Антоненко, координатор Мурманского регионального отделения ЛДПР. - Если мы сейчас будем уходить в другие темы, боюсь, что сейчас найдутся ещё какие-то вопросы».

Правильно ли в беседе с журналистами фильтровать вопросы на «удобные» и «не очень», каждый решит сам для себя. На размышление остается и вопрос справедливости. Нужен ли простым гражданам депутат, который прикрылся именем и славой известного оппозиционного политика, вместо того, чтобы самому решать проблемы и завоевать авторитет у народа?