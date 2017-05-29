День библиотек встретили в книгохранилище

В России 27 мая традиционно отмечается День библиотек. В этот день в Заполярье были открыты двери книгохранилищ. В Мурманской областной научной библиотеке прошли увлекательные мастер-классы и необычные экскурсии.

На базе научной библиотеки было проведено около 20 различных мероприятий. Одно из них – неформальное путешествие по Мурманску с высоты 18 метров. Гостям показали фотографии начала века и уникальные снимки улиц военных времён.

- Мы предлагаем подняться на 4-й этаж, сесть на стол, - рассказывает Ольга Вовк, заместитель директора Мурманской областной научной библиотеки по автоматизации и развитию. - Прямо на стол сеть, чего никогда не было. И посмотреть на наш город с высоты 18 метров, услышать массу интересных фактов о нашем городе. Посмотреть какой он сейчас, увидеть на старых фотографиях, какой он был, узнать, что-то интересное о зданиях.

Главный библиотекарь книжных фондов Елена Кузнецова рассказала, как и где реставрируют самые старые и ценные книги. Представила читателям экземпляры древних изданий, которые находятся в хранилищах. Мурманчане смогли прикоснуться к станицам истории и подержать в руках восстановленные переплёты.

- На сегодняшний день отреставрировано 20 редких книг, в том числе самая старая книга на русском языке 1753 года издания и самая старая книга на иностранном языке, которая датируется 1616 годом, - рассказывает Елена Кузнецова, главный библиотекарь отдела библиотечных фондов Мурманской областной научной библиотеки. - Участники лекции увидели уже отреставрированные книги, книги которые получили новую жизнь.

Одной из самых удивительной частей программы Дня библиотек стала экскурсия в книгохранилище. Войти туда, куда в обычное время читателей не пускают, смогли все желающие. Юные мурманчане, прослушав рассказ об условиях хранения книг и о специфики работы библиотекаря, получили возможность попробовать себя в этой роли.

Гостей библиотеки ждал и музей занимательных наук «Фокус» и мобильный планетарий. Читатели поучаствовали в интеллектуальной игре «Фантастический квиз» и мастер-классе по 3D.