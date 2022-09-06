День борьбы с прокрастинацией отмечается сегодня!

Прокрастинация, а по-другому, привычка откладывать важные дела на потом, для многих людей - камень преткновения на пути к цели.

Жители Мурманска поделились своими лайфхаками о том, как они борются с ленью:

- Вы знаете, мне кажется, что я сижу и думаю, когда ничего не делаешь. Это и является прокрастинацией - думаешь, а время-то идёт. Ну, вставай! Очнись. Тебе уже столько-то лет, хватит сидеть, что-нибудь делай.

- Знаете, как пишут: «Как задачу какую-ту решать?». Не потому, что нужно, а потому, что хочется. Ну, чаще всего, чтобы это не было в тягость, а именно, потому что действительно нравится, хочется и нужно делать.

- Я пишу напоминания в блокноте себе, чтобы не забыть. А если очень не хочется это делать? Ну, надо найти какие-то, наверное, позитивные моменты в необходимости сделать именно это, именно сейчас, а не потом. Придумать для себя плюсы и положительные моменты, чтобы всё-таки это осуществить, сделать задуманное, реализовать то, что необходимо в жизни.

- У меня мотивация сильная – это страх. Когда я понимаю, что всё: через два часа мир рухнет, у меня вся прокрастинация уходит. Я полна энергии делать всё, когда горят дедлайны.

- Что помогает не прокрастинировать? Целеустремленность, личная ответственность какая-то. С детства приучили и стремлюсь к этому.

Я не прокрастинирую, как минимум. Я сразу выполняю дела, которые нужно сделать.

- Если я что-то не хочу делать, тоя просто не делаю. А если это нужно делать, то надо делать

- Мне помогает бороться с этим мои любимые актёры. У меня как-то вдохновение приходит и хочется идти вперёд. Не останавливаться на чём-то. У меня такого не бывает. Я всегда всё вовремя делаю.

- Стараюсь делать дела сразу, не откладывать на потом, потому что тяжело, когда не делаешь их вовремя.

- Обычно у меня, если что-то запланировано, то делаю. А так, лучше на рыбалку смыться. Полезно.