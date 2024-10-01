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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.10.24 19:30

День добрососедства провели на территории церкви Святого Креста

Какие люди живут в вашем доме, дворе или через дорогу? Откуда они и чем увлекаются? А знаете ли вы об особенностях их культуры? Прихожане лютеранской церкви Святого Креста решили сблизить людей и устроили большой праздник – фестиваль добрососедства.

Необычный праздник - День добрососедства провели на территории церкви Святого Креста. Организаторы разместили представителей разных народов в шатрах, где те могли продемонстрировать особенности своей культуры.

Анна Волчок, управляющая делами прихода церкви Святого Креста в г. Мурманске: «Сегодня представлены мы - россияне. Также есть представители саамской культуры, украинской национальной культуры, также есть поморы, татары, которые будут выступать. Наш режиссёр так срежиссировал программу, что мы здесь в гостях и у нас разные квартиры, в них живут и татары, и саамы, и украинцы, и русские, поморы – все вместе».

Татьяна Чернова, руководитель фольклорного коллектива «Беломорье»: «Мы лепили поморскую козулю. Это хлебная игрушка из ржаного солёного теста. Даже не ожидали, что столько желающих будет. Ну, и поём сегодня старинные песни поморские. Праздник у нас сегодня содружества, добрососедства. Поём песни Белого и Баренцева моря».

Фестиваль в первую очередь направлен на поддержание дружеских связей между представителями разных народов. И он создан в рамках проекта Министерства внутренней политики Мурманской области против экстремизма.

Александр Волчок, настоятель церкви Святого Креста: «Наша цель была показать дружелюбие на Севере. На мой взгляд, это знаменательно, что праздник проходит на территории христианской церкви. Христианство – это любовь. Основа христианского учения – любовь к Богу и любовь к ближнему. Любовь к ближнему - это не только к семье, родственникам. Наш ближний – это и наш сосед, который живёт рядом с нами».

Согласно отзывам гостей, запланированный отдых удался. А потому организаторы приняли решение повторить этот яркий и добрый праздник, привлечь ещё больше представителей разных народов.

 

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