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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.02.19 19:30

День донора состоится в Полярном

Почти миллион человек становятся донорами крови в России ежегодно. В крупных городах станции переливания крови работают даже круглосуточно, а вот жителям ЗАТО Александровск приходится ждать передвижной бригады, чтобы поделиться с нуждающимися донорской кровью.

Стать донором в Александровске может любой, но желающим совершить доброе дело важно ориентироваться на график работы   передвижной станции переливания крови. Несмотря на полевые условия, специалисты мобильной лаборатории  могут принять в день до 200 человек, а кровь, как и в стационаре, проходит несколько этапов проверки

«Мы проводим медицинское освидетельствование донора. Здесь у нас производится анализ крови экспресс-методом: мы определяем гемоглобин и группу крови, а потом на все гемотрансмиссивные инфекции кровь проверяется на станции переливания крови, - поясняет Светлана Кириленко, заведующая выездной бригадой Мурманской областной станции переливания крови. - При медицинском освидетельствовании доноров он заполняет анкету, где указывает все заболевания, которые перенёс в жизни, готовился ли он к донации».

Сдать кровь может совершеннолетний гражданин России, у которого нет для этого противопоказаний. «Я уже двадцатый раз  прихожу,  - рассказывает Людмила Кулякина, северянка. – В моей жизни была такая ситуация, что кровь других людей мне помогла в своё время, поэтому я хочу, чтобы я тоже кому-то помогла».

Возможность спасти человеческую жизнь не единственная мотивация сдать кровь, доноры получают оплачиваемые  дни для отдыха и денежную компенсацию.

«Пять процентов от прожиточного минимума, сейчас это 772 рубля – сумма компенсации обеда донора», - рассказала Светлана Кириленко, заведующая выездной бригадой Мурманской областной станции переливания крови.

Чтобы получить звание «Почётный донор России», необходимо сдать  кровь, плазму или другие компоненты на безвозмездной основе более сорока раз. Александр к званию близок – это его 19-я процедура.

«Сначала меня попросили какому-то родственнику  сдать кровь, а  потом как-то втянулся, - делится своим путём в донорство Александр Ищенко, донор. – А потом народ посоветовал: давай, там же пенсия, там же льготы!».

Для почётных доноров предусмотрены особые льготы – услуги на оздоровление вне очереди в государственных больницах, ежегодный бесплатный отдых, денежные компенсации и билеты для поездки в санаторий.

Запись на процедуру в ЗАТО по телефону начинается за несколько недель. 4 марта выездная бригада будет работать в Полярном.

 

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