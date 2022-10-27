День экспорта в условиях, когда закрываются одни границы, а открываются новые

В Мурманской области отметили День экспорта. Это событие предприниматели впервые провели столь масштабно.

Региональным экспортёрам рассказали о мерах господдержки при продвижении продукции на внешние рынки, особенностях работы на азиатских и ближневосточных маркетплейсах, возможностях поиска иностранных партнёров.

Долгое время в Мурманской области экспортом занимались в основном крупные горнодобывающие компании. Сейчас к ним подтягивается и малый бизнес, на долю которого приходится 6% объёмов продукции, поставляемой за границу. Помогает найти партнёров и рынки сбыта Центр экспорта Мурманской области.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «При поддержке Центра экспорта было заключено 16 экспортных контрактов на общую сумму 5,5 млн долларов. Это сумма не очень большая в общем объёме, а он у нас более 4 млрд долларов. Но если сравнивать с вкладом в развитие городов и посёлков, где находятся эти малые предприятия, то это весомо».

Также представители малого и среднего бизнеса могут получить поддержку через ФОРМАП. Начинающим предпринимателям и уже действующим предоставляют микрозаймы для стартапов. А те, кто планирует или уже занимается импортозамещением, могут претендовать на финансирование до 5 млн рублей.

Михаил Иванов, менеджер Фонда развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области: «Среди наших предпринимателей есть экспортёры и импортёры. Все они в наше время получили доступ к ресурсам, которые мы можем предоставить, чтобы, например, финансировать цепочки поставок товаров, которые они закупают. И, соответственно, предоставить им финансирование для выхода на новые рынки, например, Азии и Тихоокеанского региона».

Да, несмотря на закрытие одних границ, открываются новые. И предприниматели ищут возможности развития бизнеса на других территориях. Именно эта тема и стала одной из главных во время Дня экспорта в Мурманской области.