День физкультурника - разминка мурманчан перед фестивалем «Гольфстрим»

В здоровом теле - здоровый дух. В Мурманске отметили День физкультурника. Участие в спортивном событии приняли и ветераны, и самые маленькие атлеты, которые боролись за звание лучшего райдера беговела.

Парад участников и массовая разминка - одни из главных традиций мурманского Дня физкультурника, которых стараются придерживаться из года в год. А вот разогревать зрителей в этот раз выпало сразу нескольким «экзотическим» коллективам. Перед спортсменами выступали представители воркаут-движения и боевого стиля капоэйра. Первые, несмотря на отсутствие турников, ловко исполняют акробатические приёмы, а вторые - забавно, по меркам других единоборств, делают выпады ногами.

Одно из самых серьёзных соревнований, организованных во время праздника, - гонка на беговелах. На старте несколько десятков малышей, рвущихся к победе при помощи собственной сноровки и поддержке родителей: мамы и папы бегут следом. Один из претендентов на победу в этой дисциплине Матвей Марусеченко специально для участия в соревновании приехал в сопровождении мамы в Мурманск из Полярного. «Он такой родился с боевым духом», - говорит Анна Марусеченко.

Матвей в отличие от многих соперников замечательно ездит на обычном велосипеде и со знанием дела выполняет трюки. Не удивительно, что он уже обладает 10-ю золотыми медалями в этом виде спорта.

Отмечать День физкультурника традиция давняя – первые праздники начали организовывать ещё в начале прошлого столетия. Знаменитый советский лозунг «В здоров теле - здоровый дух», позаимствованный у древне-римского поэта Ювенала, очень точно характеризует принцип этого спортивного события. «Физкультура и спорт должны развиваться в стране, так как это здоровье нации, - говорит Максим Сахневич, глава регионального исполкома ОНФ в Мурманской области. - Мы активно работаем на этом направлении. Вы это знаете, что в Народном фронте есть яркие представители спорта».

День физкультурника, организованный администрацией Мурманска, можно считать разминкой перед другим большим спортивным праздником – фестивалем «Гольфстрим», который пройдёт на территории рядом с мостом через Кольский залив 9 сентября.