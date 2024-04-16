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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.04.24 19:30

День голоса отмечают во всем мире! А чей это профпраздник?

Этот необычный, но очень важный праздник в нашей стране отмечают с 2006 года. Но кого надо поздравлять? Мы считаем, что в первую очередь врачей, которые работают с нашими голосовыми связками. Они помогают их беречь, лечить и правильно использовать.

Голосовые связки или складки – очень хрупкий парный орган в нашем организме. В среднем по разным статистическим данным мужчины в день говорят порядка 2000 слов, а женщины - 4-5 тысяч. Есть профессии, в которых приходится говорить больше, что естественно оказывает сильное влияние.

Большую нагрузку на голос испытывают педагоги, артисты, лекторы, юристы и, конечно, журналисты. Именно таким людям в первую очередь необходимо подружиться с фониатром – врачом, который лечит голосовые связки.

Василя Янборисова, врач-фониатр Мурманской областной больницы: «Могу сказать, чем отличается осмотр фониатра от осмотра лор-врача. Углубленным изучением гортани, гортанно-глотки с помощью гортанных зеркал. И основное отличие в том, что мы при необходимости, по показаниям, принимаем пациентов, которые нуждаются в лечении у фониатра на фонопедическую реабилитацию».

Фониатр – врач редкой специальности. В нашем регионе Василя Шамильевна - единственная, кто работает в этом направлении. Опыт работы 36 лет, количество вылеченных пациентов - не сосчитать.

Доктор признается, что в группе риска находятся мужчины старше 40 лет и люди с сипотой в голосе. Да, даже простая на первый взгляд, сипота может оказаться симптомом серьёзного заболевания.

Василя Янборисова, врач-фониатр Мурманской областной больницы: «Ведущей проблемой является то, что многие пациенты недооценивают значение качества голоса для своего здоровья. Отмахиваются пренебрежительно, что у них посипывает голос, объясняют, что это у них так давно. На самом деле голос запрограммирован природой так, чтобы он был чистый, благозвучный, а дефекты голоса могут говорить о том, что имеется причина, иногда очень серьёзная причина для своевременной диагностики и лечения. Поскольку болезни гортани голосовых складок сопряжены с развитием новообразований - опухолей, иногда очень серьёзных, то все пациенты, которые имеют ту или иную проблему с голосом, я считаю, своим контингентом».

Осмотр у доктора проходит быстро и безболезненно. Далее Василя Шамильевна назначает лечение и направляет к другим специалистам.

Фониатр работает в связке с фонопедом, которых чаще называют логопедами или дефектологами. После осмотра доктор может направить к нему, чтобы тот помог вам вернуть голос или научить правильно его использовать.

Нина Кузьмина, логопед и фонопед Мурманской областной больницы: «В основном, самая моя главная задача – вернуть человеку голос. У нас голос каждому человеку нужен, но когда он его имеет, то не хранит. А когда он его теряет, то теряется в жизни. Потому что работу можно потерять, можно общение, можно даже разрушить свою личную жизнь. Всегда есть надежда. Каждый человек, который имеет способность мыслить, обязательно должен говорить. Даже, если голоса нет долго, всё равно можем найти способ его восстановить».

У фонопеда проходит большая работа. Сначала психотерапевтическая беседа, аудиозапись голоса с разбором его звучания, затем работа с дыханием, поиск основного возрастного тона.

Нина Кузьмина, логопед и фонопед Мурманской областной больницы: «Иногда массаж мне приходится делать, иногда упоры – специальная гимнастика в статике, когда мы напрягаем шейные мышц, а потом расслабляем. А затем вместе с тем, что мы почувствовали, где хороший звук, дыхание, артикуляция немножко отрабатывается. Автоматизировать можно уже на вокальных упражнениях».

Мы не могли не спросить у специалистов про мифы о вредных для голоса продуктах. Оказывается, что семечки, печенье, чипсы, маринады и соусы, кислые продукты вредят связкам, алкогольные напитки могут даже привести к их ожогам. А для профилактики проблем с голосом необходимо соблюдать несколько правил.

Василя Янборисова, врач-фониатр Мурманской областной больницы: «Профилактика нарушения заболевания голосовых связок, прежде всего, своевременный осмотр гортани. Лечение своевременное заболевания ЖКТ, как провоцирующего обстоятельства при гастральном рефлюксе. Лечение затяжных респираторных заболеваний, формирование правильного носового дыхания».

Записаться к фониатру может каждый северянин по полису ОМС.

Прием у специалиста может помочь сделать так, чтобы вас наконец-то услышали.

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