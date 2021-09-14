День города в гарнизоне подводников прошёл с размахом

В программе уже полюбившиеся жителям парады невест и колясок, дог-шоу, а также неожиданные премьеры.

Город подводников Гаджиево отметил свой 64-й день рождения. Без традиционной выставки военной техники здесь обойтись не могли. Как, впрочем, и без парада. Он в столице подводных сил Северного флота особенный – по площади идут невесты и мамочки с разнообразными детскими колясками. Например, Зоя Сарафьян придумала оформление по мотивам сказки Катаева «Цветик-семицветик», а реализовать идею помог старший сын.

Зоя Сарафьян, участница парада колясок, г. Гаджиево: «Мы всегда мечтаем, хотим, чтобы исполнялись желания, но не всегда это получается. Мы поверим в сказку, и все желания сбудутся».

Какие подводные истории без сирен и русалок? Малютка Николь покорила зрителей не только своим ярким морским транспортом, но и оригинальным костюмом.

Кристина Игнатьева, участница парада колясок, г. Гаджиево: «Основное - хвост русалки, а остальное не сильно сложно. По одной ракушке в день клеили».

В сценарии празднования Дня города и состязание «Виват, гардемарины!» - конкурс для молодых военнослужащих. Задача участников - показать жюри таланты, которые сложно разглядеть во время службы.

Мария Кожемякина-Бельчикова, заведующая сектором культурно-досуговой деятельностью Центра досуга и творчества, г. Гаджиево: «Мы обращаемся к служащим по контракту, молодым лейтенантам, которые только что прибыли в гарнизон, стараемся найти среди них талантливых и творчески ребят, чтобы на них командование обратило внимание, чтобы они могли заявить о себе в нашем творческом городе».

Гуляние продолжалось без малого 6 часов: на сцене были представлены десятки номеров и отдельных программ - от выступлений творческих коллективов города до Всероссийского фестиваля кино.