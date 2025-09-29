День города в минувшие выходные отметили в Гаждиево и Полярном

Городу морской доблести исполнилось 68 лет, городу воинской славы – 126.

В Полярном чествовали и сотрудников старейшего судоремонтного предприятия Заполярья – легендарной «десятки». Поздравил заводчан с 90-летием 10 СРЗ глава Мурманской области губернатор Андрей Чибис.

Череду юбилейных событий в ЗАТО Александровск продолжила легендарная «десятка» - судоремонтный завод Ордена трудового красного знамени. 90-летие предприятию заводчане отмечают ещё с начала сентября, самые высокие награды вручил работникам завода глава региона.

Сейчас, отметил губернатор, поставлена задача вернуть предприятию былые мощности, план по развитию представят до конца года.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Вопрос и судьбу завода никто не бросает: мы действительно пытаемся реанимировать то, что сегодня есть, но для этого нужны действительно большие инвестиции. Несмотря на текущую ситуацию, хочу поблагодарить и всех, кто сегодня трудится, и всем ветеранам, всем поколениям заводчан, которые трудились ранее, потому что за 90 лет – это действительно трудовой подвиг, который мы обязаны чтить и уважать. С праздником!».

Пришёл на «десятку» сразу со школьной скамьи, впрочем, продолжает совершенствовать свои навыки и сегодня, чтобы идти в ногу со временем. судокорпусник-ремонтник Андрей Сначев. Он трудится в стенах предприятия 34 года и продолжатель династии заводчан.

Андрей Сначев, судокорпусник-ремонтник СРЗ 10, г. Полярный: «Самое главное, оборудование современное, на котором нужно учиться работать. Человека машины не заменят, всё равно нужен человек, который этими самыми машинами будет руководить».

История судоремонтного завода началась с прибытия плавучей базы «Красный Горн» вместе с первыми боевыми кораблями при формировании Северной военной флотилии в Полярный. В военные годы предприятие работало круглосуточно и за этот период сотрудниками было отремонтировано 248 подводных лодок и 134 надводных корабля.

Не только в городе воинской славы крепка историческая память. В Гаджиево волонтёры двух регионов – Мурманской области и Дагестана – развернули огромную копию Знамени Победы, присоединившись ко Всероссийской акции, стартовавшей ещё в 2021 году. За эти годы Знамя Победы реяло над знаковыми местами десятков городов.

Подвели итоги праздничным событиям подтверждением заслуг александровцев и вручением им наград за добросовестный труд на благо муниципалитета.