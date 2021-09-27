День города в минувшие выходные отметили жители Полярного

День города в Полярном традиционно отметили под весёлые песни и яркие танцы творческих ансамблей и коллективов.

Помогали создавать отличное настроение и автоледи – участницы конкурса со своими необычными машинами. Хэнд-мейд идеями по созданию из автомобиля настоящего арт-объект они удивили северян.

Ко Дню города подготовил подарки и музей города воинской славы. Младший научный сотрудник музея, однажды разбирая архивы, наткнулась на уникальные фотографии города. Девушка решила срисовать северные мотивы, исполнив их в чёрно-белой вариации.

Арина Мишкарева, младший научный сотрудник историко-краеведческого музея, г. Полярный: «Я искала другие картинки: и природу, и животных, и достопримечательности, и людей. Рисовала, рисовала, рисовала, не могла остановиться». А придать цвета линиям, формам и очертаниям было решено переложить на юных александровцев. Так родилась идея создания увлекательной раскраски с викторинами и ребусами, которая позволит малышам легко и интересно познакомиться с любимым городом.

Пока выпущен небольшой тираж детских изданий, однако, если раскраска будет пользоваться популярностью, то альбом станет приятным подарком от музея ещё для многих малышей. Но и на этом учреждение не остановилось. К праздничной дате обновили одну из постоянных экспозиций историко-краеведческого музея «Покоряя Арктику». Благодаря новой светодиодной карте посетители смогут без труда отследить, какие полярные научные экспедиции и в какое время стартовали от берегов Екатерининской гавани.

Ознакомиться с новшествами можно без участия гида в часы работы музея.