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День за днём с «Арктик-ТВ»21.08.17 19:30

День Государственного флага России мурманчане отметили в сквере

«Триколор моей страны» - праздник с таким названием прошёл в областном центре. Народные гулянья посвятили  Дню Государственного флага, который ежегодно в России отмечается 22 августа. Праздничная программа для мурманчан  и гостей города была организована в сквере по улице Ленинградской.

Здесь выступили творческие коллективы, работали интерактивные площадки. Занятия по душе смог найти каждый, независимо от возраста. Подготовили мероприятие участники регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

- Хотя этот праздник и молодой, но наш символ - российский триколор - уже насчитывает несколько веков, - отметил в своём выступлении Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования г.Мурманск. - Я считаю, что у каждого гражданина страны этот праздник должен занимать важное место.

- Российский флаг – это символ всех знамён нашей Родины, наших полков, соединений, - говорит Максим Сахневич, руководитель  регионального исполкома ОНФ в Мурманской области, - поэтому я хочу всем пожелать в этот день, как бы нам трудно не было, наш великий флаг продолжал гордо веять над нашей великой Родиной.

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