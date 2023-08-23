День Государственного флага Российской Федерации вчера отметили в столице Заполярья

Митинг, прошедший в сквере около Ленинградской улицы, посетили много северян – от мала до велика. Нужно ли отмечать День Государственного флага? Северяне считают, что нужно и ещё как! В сквере на улице Ленинградской состоялся народный митинг, посвящённый празднику.

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области: «Наш Государственный флаг – это символ славы, чести, свободы, достоинства и гордости за нашу великую страну. Он незримой нитью соединяет наше героическое прошлое и наше будущее».

Северянам, посетившим праздник, напомнили об истории российского флага и о значении его цветов. Ведь этому государственному символу уже более трёх сотен лет.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Под этим флагом мы ежедневно совершаем трудовые и ратные подвиги, делаем достижения во всех отраслях. Конечно, и наши воины по этим триколором защищают наше Отечество, участвуя в специальной военной операции».

Волонтёры раздали всем участникам флажки и листовки. А творческие коллективы города поздравили мурманчан, исполнив песни о любви к Родине.

По словам северян, такие праздники, однозначно, актуальны. Ведь они сплачивают земляков и способствуют воспитанию патриотических чувств:

- Это очень уважаемый праздник. Мы гордимся, гордимся тем, что мы живём в такой прекрасной стране – в нашей России. Пускай всё будет у людей этой страны прекрасно, у всех, кто заботится о нас. От всей души благодарим за такой чудесный праздник.

- Я считаю, что эти праздники нужно обязательно проводить. Это полезно как для старшего поколения, так и для молодёжи. Мы с женой каждый год посещаем этот праздник и все массовые праздники, которые проходят в Мурманске. Здорово, радостно, приятно видеть всё и слышать.

В завершение торжественного события участники развернули триколор площадью 200 квадратных метров.