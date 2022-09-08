День грамотности отмечаем с кандидатом филологических наук и студентами МАГУ

8 сентября весь мир отмечает День грамотности. Каким образом изменился русский язык с течением времени? Зачем человеку быть грамотным? Как умение разговаривать помогает достигать своих целей? Ответы на эти вопросы искали журналисты «Арктик-ТВ».

«Казнить нельзя, помиловать! Теперь понял, какую роль может сыграть запятая?», - знакомая для всех цитата мультфильма «В стране невыученных уроков». И вспоминаем мы её непросто так.

Надежда Хохлина уже много лет преподаёт культуру правильного общения, и делает это со страстью и огнём в глазах: «Не запоминаем, СвердловА и платО, конечно платО. Что такое плата?».

Надежда Хохлина, преподаватель МАГУ, кандидат филологических наук, доцент: «Принято считать, что грамотный человек – это тот, кто умеет читать и писать. Но я считаю, что грамотность – это нечто большее. Грамотность – это и этика, и культура поведения, если о современной грамотности уже говорить. Грамотность – это основа, фундамент построения личности. Поэтому, если человек стремится к тому, чтобы быть грамотным, то он читает, он пишет, он творит. При этом соответственно формируется личность».

Преподаватель уверена на 100 процентов, что умение грамотно общаться может помочь человеку и в личной жизни, и в карьере.

Надежда Хохлина, преподаватель МАГУ, кандидат филологических наук, доцент: «Ещё Наполеон Бонапарт говорил: «Кто не умеет говорить – карьеры не сделает». Это действительно так. Почему это важно? Потому что красивая речь всегда привлекает, ты уверенно, красиво держишься на публике, соответственно ты сам внушаешь уверенность людям».

Студенты вуза отмечают, что в современном обществе человеку просто необходимо учиться быть грамотным.

Дарья Фролова, студентка МАГУ: «Ораторское искусство не только помогает, например, завоёвывать аудиторию, но и развивает харизму, что тоже очень важно в личностном росте человека».

Михаил Федотов, студент МАГУ: «Во-первых, ты можешь расположить к себе людей, более удачно подобрать слова, интонацию и прочее. И, наверное, кому-то более приятно слышать как правильно произносятся слова, чем часто употребляемое неправильное использование».

На вопрос, нравится ли изучать культуру речи, говорят, что очень! Узнали много для себя нового об ударениях в словах, правильных окончаниях и заимствованиях из других языков.

Дарья Фролова, студентка МАГУ: «Например, почему во французских словах ударение ставится на последний слог. Я не знала, почему, знала как произносятся слова правильно, но почему именно – вот сейчас узнала – именно на этой паре».

А что стало с нормами русского языка в XXI веке? Он видоизменяется с бОльшей скоростью, чем раньше. Появляются новые словообразования, у каких-то слов меняется род, у каких-то ударение.

Преобладают заимствования, а также сленг, например, из геймерской среды. Сфера компьютерных технологий тоже оказывает влияние на современную речь.

Надежда Хохлина, преподаватель МАГУ, кандидат филологических наук, доцент: «Если говорить вообще о современном русском языке и сравнивать его, например, с периодом нулевых годов, то сейчас стало ещё больше англицизмов, иностранных включений. Потому что очень развивается айти сфера. У нас появляется много новой техники, названия которых мы даже в конце ХХ века и не слышали».

Эксперт отмечает, что идёт тенденция к вариативности ударений. И какие-то разговорные нормы перейдут в нормы литературные.

- Мой прогноз такой - будет ещё больше иностранной лексики в нашем языке. Будет именно в лексике профессиональной, в лексике айтишников. Очень активно развивается сфера спорта. В ней мы тоже будем наблюдать всё больше и больше профессиональной лексики из этой сферы, - отмечает Надежда Хохлина.

Международный день грамотности впервые отметили в 1966 году. Главная его цель – напомнить, что знания расширяют права и возможности людей и улучшают их жизнь, расширяя возможности в плане выбора того образа жизни, который они желают достичь.