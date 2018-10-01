День ходьбы отметили всем городом

Более тысячи мурманчан присоединились к Всероссийскому дню ходьбы, который отметили в Долине Уюта Мурманска.

Во всем мире День ходьбы отмечают уже порядка 20 лет, однако Россия к празднику присоединилась совсем недавно - в 2014 году. И если по началу приверженцев направления было не так много, то теперь люди со специальными палками в руках не кажутся чем-то необычным.

В этот раз регистрацию для участия в празднике прошли больше 1000 спортсменов. Но многие присоединились к акции и без номера на груди.

- Я думаю, что сегодня мы побьём те рекорды, которые были в прошлом году, - говорит Лариса Круглова, посол ГТО Мурманской области. - Это более 350 тысяч жителей нашей великой России вышли на это спортивное мероприятие в 60 субъектах РФ. Я думаю, что сегодня этот рекорд будет побит, потому что сегодня такое огромное количество спортсменов у нас.

Дистанцию преодолевают дошкольники - совсем малыши, пенсионеры и профессиональные спортсмены. Чтобы дать каждому возможность проверить свои силы судьи предусмотрели 4 разные дистанции.

- У нас дистанция 500 метро для детей дошкольного возраста, лиц с ограниченными возможностями, - поясняет Владимир Швец, главный судья соревнований «Всероссийский день ходьбы». – На неё вышли и депутаты областной Думы, регионального отделения партии «Единая Россия». У нас задействована дистанции 3 километра и 5 километров. И, как я уже сказал, 2 километра 19 метров.

Организаторы уверены, что ходьба - самый простой вид физической нагрузки. К тому же занятие этим видом спорта показано и детям, и пожилым людям: оно не вредит суставам, задействует многие группы мышц, развивает дыхательную систему и улучшает самочувствие.

Воспитанники детского сада № 122 с красивым названием «Северное сияние» уже не первый раз принимают участие в соревнованиях по ходьбе. Малыши так же с удовольствием занимаются и зимними видами спорта.

На старт выходят и неопытные в спортивной ходьбе мурманчане, многие из которых занимаются лыжами или велосипедными гонками. А попробовать решили просто так, ради интереса.

На финише все участники получили дипломы, значки, а главное, невероятные впечатления и огромное количество позитивных эмоций. Многие из новичков намерены продолжить тренировки.