День книгодарения

В Мурманске состоялась акция, в которой любой желающий мог подарить книгу детям, страдающим онкогематологическими и другими тяжёлыми заболеваниями.

Волонтеры заполярной столицы присоединились к всероссийской акции «Дарите книги с любовью». Научная библиотека совместно с благотворительным фондом «Руки жизни» уже во второй раз организовала сбор детской литературы.

- Здесь будут выступать творческие коллективы, проходить мастер-классы, - рассказывает Алла Мицура, заведующая отделом развития и внешних коммуникаций Мурманской областной научной библиотеки. - Раньше эта акция проводилась у нас в библиотеке. Тогда мы принимали книжки, а сегодня решили организовать праздник для мурманчан.

Книги волонтеры принимали только новые, ведь красивые издания помогают прививать интерес и любовь к чтению.

Дмитрий Филиппов, мэр областного центра, поддержал благотворительное мероприятие и преподнёс в дар издания о родном крае.

- Книги, которые сдают, приносят сюда, попадают в руки детей, которые оказались в сложной ситуации, - отметил Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. – Ведь не зря лозунг этой акции «Дарите книги с любовью», а любовь поможет этим детям поправиться.

К Всероссийской акции книгодарения присоединились и журналисты «Арктик-ТВ». Например, ведущая Екатерина Новикова вместе со зрителями семейной программы «ТелеМамы» передали юным читателям книги сказок Дядюшки Римуса о приключениях братца Лиса и братца Кролика и сборник веселых стихов.

Для всех книгодарителей организаторы подготовили мастер-класс, во время которого мурманская детская писательница и иллюстратор Катерина Панфилова научила ребят создавать необычные иллюстрации к стихам.