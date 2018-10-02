День Ковдорского района прошёл в Мурманске под знаком Гипербореи

День Ковдорского района прошёл в областной Думе. Во время проекта гости смогли ближе познакомиться с достижениями и особенностями данного муниципалитета. Также были широко представлены элементы декоративного творчества столицы Гипербореи.

Елена Дьячков, опытный педагог, преподает в Центре детского творчества Ковдора вот уже более 20 лет. Под её началом воспитывается новое поколение творческих и самобытных мастеров, их работы на стеллажах выставки переливаются яркими красками. Ювелирные инсталляции учеников сделаны из разнообразных натуральных минералов: аметиста, флюорита и астрофиллита. Изделия завораживают не только волшебным мерцанием, но и звучными названиями: «Хрустальные слёзы зимы», «Сердце тундры»...

- Наша ковдорская природа вдохновляет, у нас очень красиво, наш город очень зелёный, молодой, креативный, у нас множество идей креативных», - подбирает лучшие эпитеты для Ковдора Елена Дьячкова, педагог дополнительного образования Центра детского творчества г. Ковдор.

Мурманская областная Дума стала на один день площадкой для работ талантливых ковдорчан, где прошла выставка в рамках проекта «Дни муниципальных образований». Здесь каждый смог ближе познакомиться с достижениями и особенностями территорий Кольского Заполярья. Например, немногие знают, что на месте Ковдора, по одной из версий, располагалась столица Гепербореи. Такая информация уже сейчас привлекла внимание туристов.

- Самое главное, как люди верят в Деда Мороза и посещают его усадьбу в Великом Устюге, в деревне Санта Клауса в Финляндии, так же с радостью, я думаю, и взрослые, и дети будут посещать Ковдор - столицу Гипербореи, - считает Альфиза Акбашева, начальник управления культуры Ковдорского района.

Во время мероприятия парламентарии и гости из Ковдора обсудили дальнейшие социально-экономические перспективы муниципального образования, проблемы и его возможные направления развития.