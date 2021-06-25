День молодёжи в Мурманске состоится, но в онлайн-формате

Праздничная программа будет транслироваться 27 июня с 14 до 20 часов в группе «Объединения молодёжных центров» в соцсети «ВКонтакте».

Для мурманчан проведут интерактивные игры, розыгрыш подарков по принципу игры «Морской бой», видеоигры и встречу с мультиперсонажами в различных локациях.

Также зрителей ждут творческие мастер-классы и акция «Фотосушка» на тему «Как прекрасен этот мир».

С 17.00 до 20.00 часов Дом молодёжи приглашает на онлайн-квартирник в их официальную группу. В программе также запланированы выступления мурманских музыкантов и стэндап-комиков.