День морской пехоты стал официальным праздником

Указ об официальном установлении подписал Владимир Путин.

Согласно документу, отмечать его будут ежегодно 27 ноября.

Как профессиональный праздник, День морской пехоты существовал и раньше. Однако, отмечали его он исключительно внутри Военно-морского флота и на основании приказа Главнокомандующего ВМФ. Теперь же праздник стал официальным.