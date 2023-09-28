«День моря» - экологическая акция прошла на берегу губы Кислой

Волонтёры города воинской славы вновь посетили одно из красивейших мест Полярного с экологическими целями: привести в порядок, избавив береговую линию от мусора.

Анна Жабко, руководитель общественного объединения волонтёров «Импульсы Севера», г. Полярный: «Акцию мы проводим уже второй раз. Нам повезло, что мы живём на берегу Баренцева моря, но жаль, что в таких живописных местах люди Полярного мусорят. Волонтёры готовы сделать наш край чище и красивее».

В губу Кислую, ставшую одним из любимых мест жителей, ребята прибыли с мешками и перчатками. Многие собранные «экспонаты» весьма пригодились бы для музея странных находок.

В «День моря», так называется эта экологическая акция, своему кусочку мирового океана добровольцы подарили прекрасный подарок. Активисты выражают надежду, что их труд не останется незамеченным, а каждый отдыхающий здесь человек заберёт свой мусор с собой.