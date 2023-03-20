День моряка-подводника с размахом отметили и в столице, и на родине подводных сил – в ЗАТО Александровск

Помимо традиционных торжественных церемоний на территории Кольской флотилии в Полярном, например, прошли ледовые бои среди хоккейных команд и большой спортивный праздник для семей подводников.

Екатерининская гавань – живописное место в Полярном, на берегах которой зародился Северный флот. Колыбелью гавань стала и для одного из могущественных подплавов, традиции и сегодня славно продолжают военнослужащие 161 бригады подводных лодок.

Олег Шастов, командующий Кольской флотилией РС СФ, г. Полярный: «Здесь они ковали победу в годы Великой Отечественной войны, уходили в боевые походы, сюда возвращались, поддерживали мир и стабильность на всём земном шаре».

В войну на Северном флоте за победу сражалось 48 подводных лодок, увы, 23 из них погибли вместе с экипажами… И сегодня моряки отправляются в боевые походы в акватории Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов.

Модернизацию и испытания морем новейшие субмарины также проходят здесь. На счету соединения 16 проектов подводных кораблей. Отличившимся военнослужащим вручены награды и медали. Но за каждым сильным мужчиной-подводником стоит его надёжный тыл: семья, ждущая схода экипажа на берег – это, признаются жёны, самый счастливый момент в жизни.

Галия Попова, председатель женсовета, г. Полярный: «Женщины – любящие, верные – тоже достойны наград. Командование одобрило инициативу, сделать награду женскую: за любовь, за верность, за терпение».

Медали «Заслуженная жена подводника» удостаивается супруга, сумевшая сохранить семейных очаг, как минимум, десятилетие.

Город Полярный – основа не только подводных сил Северного флота. Это и начало творческого пути знаменитого ансамбля.

Филипп Злотников, хормейстер Ансамбля песни и пляски Северного флота: «Наши лучшие силы сегодня были представлены на сцене, лучшие произведения. Прекрасное настроение! Прекрасная публика! Всегда рады выступать в Полярном – в столице Северного флота и на нашей родине - родине ансамбля «Песни и пляски СФ».

Торжественные церемонии сменились мероприятиями игровыми. Ледовые сражения между хоккеистами команд «Альбатрос» и «Торос» завершились дружеской ничьей. Хозяева арены уверены, обыграют снежногорских гостей позже – на серьёзном матче.

Артём Бондаренко, капитан хоккейной команды «Альбатрос», г. Полярный: «Игра хорошая, лёд шикарный, северная непогода успокоилась».

Поучаствовать в весёлых стартах могли все – от серьёзных с виду глав семей, до самых юных продолжателей подводных династий.

Семья Малининых, г. Полярный: «Праздничная атмосфера дала солнечное настроение, было весело! Спасибо командованию, почаще бы такие соревнования устраивать для весёлых и красивы».

Без призов семьи подводников-участников конкурсов не остались – к хорошему настроению и угощениям поваров полевой кухни добавили подарки, дипломы и медали.