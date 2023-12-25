День Мурманской области успешно прошёл в Москве на выставке-форуме «Россия»

Форпост России в Арктике, Заполярье – самая крупная торгово-промышленная точка страны на севере страны. О Мурманске в минувшую пятницу говорили на выставке-форуме «Россия» в Москве, где состоялся День Мурманской области.

В самом сердце страны мурманчане делятся своими достижениями. На День Мурманской области, который состоялся в рамках форума «Россия», съехалась молодёжь со всего региона: это своего рода поощрение за проделанную результативную работу в научной сфере.

Полина Дейнеко, представитель научно-проектного сообщества молодёжи Мурманской области: «Мы же будущее Севера, мы можем этим поделиться».

Прямо сейчас происходят события исторические, глава региона подписывает инвестиционные соглашения. Главное из них – о строительстве морского контейнерного терминала «Западный транспортно-логистический узел». Инвестиции в проект составят порядка 44,5 млрд рублей.

Алексей Чекунков, министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики: «Те проекты, которые реализуются в Мурманской области, это масштабные проекты для всей страны. От них зависит продовольствие, удобрения, будущее новой энергетики, специальные металлы, никель, конечно, рыбохозяйственный комплекс. От Мурманской области зависит безопасность нашей страны – краснознаменный Северный флот. Но я хочу поблагодарить Андрея Владимировича и его команду за то, что такую суровую область вы делаете модной, молодёжной, драйвовой».

Ещё часть проектов связана с созданием туристической инфраструктуры в Териберке и Кировске. А это – порядка восьмисот новых рабочих мест в регионе.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В наш юбилейный год мы фиксируем важные показатели: на 30% стало меньше уезжать, а за 9 месяцев текущего года на 800 человек стало больше тех, кто приехал. Это значит, что Мурманская область становится всё более привлекательной и для работы, и для самореализации, и для жизни».

Символичность в деталях: День области совпал с профессиональным праздником. В День энергетика по телемосту вместе с председателем «Газпрома» Алексеем Миллером запущен после модернизации гидроагрегат Верхне-Туломской гидроэлектростанции.

Активно и на площадках ВДНХ – с предложениями и обзорными экскурсиями в выставочном комплексе выступают волонтёры от региона. У стенда Мурманской области аншлаг.

Впрочем, уверены представители центра занятости, реализоваться можно в северном регионе и во вполне взрослом возрасте. Перспективы есть. Для этого в мае был запущен проект «Курс на Север!», участниками которого уже сегодня стали более 70 жителей со всей страны, решившие приехать работать в Мурманскую область.

Дмитрий Хвостенко, заместитель директора Центра занятости населения Мурманской области: «Уже расширяемся. Если мы начинали с бюджетных организаций, то есть основной персонал составляли педагоги, то сейчас это уже и медицина, и частные компании, например, «ФосАгро», «Норникель». И следующая точка – это помощь предприятиям ОПК».

Особенным, тесным и продуктивным выдался диалог представителей власти с молодёжью, включая ребят из Приморска. Мурманск активно помогает в восстановлении социально-значимых объектов этого района Запорожья, включая системы водоснабжения, а также в строительстве новых молодёжных пространств.

Александр Хвостенко, председатель Совета депутатов ЗАТО Александровск: «Как бы не были различны Приморск и Мурманская область в географическом смысле, но в Приморске есть «СОПКИ».

Быть строительству и в Мурманской области: ещё один договор, заключенный на форуме, касается возведения жилого квартала в Коле. Компания планирует инвестировать порядка 9 млрд рублей.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Компания «Самолёт» стала 700 резидентом Арктической зоны. Мурманская область - лидер по количеству резидентов, и вот 700-й тоже наш».

Украшением Дня Мурманской области стало живое выступление Ансамбля песни и пляски Северного флота, также для гостей форума работала Арктическая кухня, а экскурсию по стенду для молодёжи провёл сам Андрей Чибис.