8 ноября в Мурманской области прозвучит сиренаРяду категорий медработников в Мурманской области будет увеличен минимальный уровень зарплаты
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.11.22 19:30

День народного единства отметили в борьбе на татами

Продолжительные выходные запомнились мурманчанам не только праздничными гуляниями. Для некоторых наших земляков эти дни прошли в борьбе на татами - в Легкоатлетическом манеже провели Чемпионат и Первенство Мурманска по смешанным единоборствам ММА.

Продолжительные выходные запомнились мурманчанам не только праздничными гуляниями. Для некоторых наших земляков эти дни прошли в борьбе на татами - в Легкоатлетическом манеже провели Чемпионат и Первенство Мурманска по смешанным единоборствам ММА.

В Легкоатлетическом манеже Мурманска собрались 100 спортсменов из разных уголков области. Все они сражались за победу и звание чемпионов города в честных боях по смешанным единоборствам.

Римма Голубева, тренер по дзюдо ДЮСШ ЗАТО г.Заозерск: «У нас в области и в Мурманске, в частности, очень хорошие тренеры. Благодарна Покровскому Алексею, Гуляеву Дмитрию за развитие ММА в нашем регионе, потому что в России оно популярно уже давно, а сейчас хороший оборот набирает».

Официальное открытие чемпионата и первенства началось с торжественного построения и поднятия флага. После чего юные самбисты устроили для всех гостей и участников соревнований показательные выступления. А затем начались бои.

Дмитрий Гуляев, президент Федерации смешанных боевых единоборств г. Мурманск: «Также на нашем турнире участвуют боксеры, тайские боксеры. Дзюдоисты, рукопашники, боевые самбисты. Дети возрастной категории 12-14 лет выступают на татами. Мужчины и 16-18 лет выступают на ринге».

Готовились к схваткам бойцы серьёзно, такой подход к делу приносил свои результаты.

Денис Ленков, спортсмен из Гаджиево: «Было тяжело. На удушающий захватил, долго пытался меня удерживать. Но я не сдался, встал и дальше работать».

Максим Пороскун, спортсмен из Североморска: «У меня шесть боёв. Буду драться со своими сверстниками. Я намерен занять первое место сегодня.

Максим Лебедев, спортсмен из Заозерска: «Я очень усердно готовился к соревнованиям, потому что хочу занять первое место. Порадовать маму свою, она очень любит, когда я занимаю первые места. И я сам это люблю».

Победители чемпионата и первенства получили кубки, медали и ценные призы. Партнёрами мероприятия были радиостанция «Рекорд», сообщество «Регион51» и наш телеканал «Арктик-ТВ».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Устойчивое развитие в современном мире. Аналитика, тренды, необходимость рынка труда
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
04.11.22 18:00
Суть короко: в СССР Минрыбхоз был обязан обеспечить население рыбой, в России не так...
Комментарий к новости:Комитет ГД подготовил ко второму чтению проект о росте ставок сбора за вылов биоресурсов
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", патриот
03.11.22 19:27
Добрый вечер, Д. О. Вернер и все жители земли Кольской, коллеги по работе и общей борьбе МБОУ Кольского Заполярья. Я, Юлия Бурак (Смирнова), заместитель директора по dоспитательной (идеологической) ра
Комментарий к новости:Иллюзий не осталось: за 12 лет интерес к жизни в других странах снизился более чем в 2 раза
Ольга
03.11.22 03:40
Голосую за село Минькино
Комментарий к новости:Жители Мурманской области могут выбрать населённые пункты, где в 2023 году появятся мобильная связь и интернет
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Ряду категорий медработников в Мурманской области будет увеличен минимальный уровень зарплаты-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 29 копеек, доллар теряет почти 86 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС на 16,5% увеличила выработку электроэнергии в октябре-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 5 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В России утверждён план мероприятий по борьбе с гепатитом С
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Что делать работодателю, если сотрудник попал под мобилизацию?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика