День народного единства отметили в борьбе на татами

Продолжительные выходные запомнились мурманчанам не только праздничными гуляниями. Для некоторых наших земляков эти дни прошли в борьбе на татами - в Легкоатлетическом манеже провели Чемпионат и Первенство Мурманска по смешанным единоборствам ММА.

Продолжительные выходные запомнились мурманчанам не только праздничными гуляниями. Для некоторых наших земляков эти дни прошли в борьбе на татами - в Легкоатлетическом манеже провели Чемпионат и Первенство Мурманска по смешанным единоборствам ММА.

В Легкоатлетическом манеже Мурманска собрались 100 спортсменов из разных уголков области. Все они сражались за победу и звание чемпионов города в честных боях по смешанным единоборствам.

Римма Голубева, тренер по дзюдо ДЮСШ ЗАТО г.Заозерск: «У нас в области и в Мурманске, в частности, очень хорошие тренеры. Благодарна Покровскому Алексею, Гуляеву Дмитрию за развитие ММА в нашем регионе, потому что в России оно популярно уже давно, а сейчас хороший оборот набирает».

Официальное открытие чемпионата и первенства началось с торжественного построения и поднятия флага. После чего юные самбисты устроили для всех гостей и участников соревнований показательные выступления. А затем начались бои.

Дмитрий Гуляев, президент Федерации смешанных боевых единоборств г. Мурманск: «Также на нашем турнире участвуют боксеры, тайские боксеры. Дзюдоисты, рукопашники, боевые самбисты. Дети возрастной категории 12-14 лет выступают на татами. Мужчины и 16-18 лет выступают на ринге».

Готовились к схваткам бойцы серьёзно, такой подход к делу приносил свои результаты.

Денис Ленков, спортсмен из Гаджиево: «Было тяжело. На удушающий захватил, долго пытался меня удерживать. Но я не сдался, встал и дальше работать».

Максим Пороскун, спортсмен из Североморска: «У меня шесть боёв. Буду драться со своими сверстниками. Я намерен занять первое место сегодня.

Максим Лебедев, спортсмен из Заозерска: «Я очень усердно готовился к соревнованиям, потому что хочу занять первое место. Порадовать маму свою, она очень любит, когда я занимаю первые места. И я сам это люблю».

Победители чемпионата и первенства получили кубки, медали и ценные призы. Партнёрами мероприятия были радиостанция «Рекорд», сообщество «Регион51» и наш телеканал «Арктик-ТВ».