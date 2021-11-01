День народного единства отметим в онлайн-формате

Учреждения культуры региона подготовили для северян обширную программу онлайн-мероприятий.

Пандемия коронавируса не позволит северянам как раньше собраться вместе и отметить День народного единства. Но отчаиваться не стоит – культурные учреждения региона подготовили много онлайн-мероприятий. Каждый сможет найти для себя что-нибудь интересное, ведь праздничная афиша включает более 100 разнообразных событий.

Традиционно самыми крупными будут акции и события, организованные в столице Заполярья. Например, Мурманская областная научная библиотека 2 и 3 ноября в онлайн-формате проведёт Большой этнографический диктант, а в течение всех каникул там будет проходить акция, посвящённая Дню народного единства, в программе которой онлайн-квизы, обзоры, виртуальная выставка, показ тематических видеороликов и тематическая интеллектуальная игра. Но никто не запрещает прийти в библиотеку, чтобы, к примеру, послушать местную коллекцию винила.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека тоже не осталась в стороне – сотрудники подготовили тематические тесты, мастер-классы и исторические коллажи. К празднованию присоединился и областной Дворец культуры и народного творчества им.С.М. Кирова - 5 ноября будет организована прямая трансляция гала-концерта участников VIII Международного фестиваля-конкурса хореографического искусства «Полярный круг».

Областной театр кукол в праздничный день представит видеофильм, посвященный IX фестивалю кукольных театров стран Баренц-региона, а региональная филармония покажет прямые трансляции выступления известного ансамбля из Санкт-Петербурга «Терем-квартет», концерта «Астор Пьяцолла».

Информация о мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня народного единства, а также афиша культурных событий ноября, размещена на сайте Министерства культуры Мурманской области, страницах соцсетей министерства и учреждений культуры.