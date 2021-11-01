Андрей Чибис сегодня в прямом эфире в соцсетях ответит на вопросы северян по ситуации с COVID-19ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Пандемия не помеха – пятичасовая экскурсия для любителей поспать и Олимпиада среди усачей и бородачей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.11.21 19:30

День народного единства отметим в онлайн-формате

Учреждения культуры региона подготовили для северян обширную программу онлайн-мероприятий.

Пандемия коронавируса не позволит северянам как раньше собраться вместе и отметить День народного единства. Но отчаиваться не стоит – культурные учреждения региона подготовили много онлайн-мероприятий. Каждый сможет найти для себя что-нибудь интересное, ведь праздничная афиша включает более 100 разнообразных событий.

Традиционно самыми крупными будут акции и события, организованные в столице Заполярья. Например, Мурманская областная научная библиотека 2 и 3 ноября в онлайн-формате проведёт Большой этнографический диктант, а в течение всех каникул там будет проходить акция, посвящённая Дню народного единства, в программе которой онлайн-квизы, обзоры, виртуальная выставка, показ тематических видеороликов и тематическая интеллектуальная игра. Но никто не запрещает прийти в библиотеку, чтобы, к примеру, послушать местную коллекцию винила.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека тоже не осталась в стороне – сотрудники  подготовили тематические тесты, мастер-классы и исторические коллажи. К празднованию присоединился и областной Дворец культуры и народного творчества им.С.М.  Кирова - 5 ноября будет организована прямая трансляция гала-концерта участников VIII Международного фестиваля-конкурса хореографического искусства «Полярный круг».

Областной театр кукол в праздничный день представит видеофильм, посвященный IX фестивалю кукольных театров стран Баренц-региона, а региональная филармония покажет прямые трансляции выступления известного ансамбля из Санкт-Петербурга «Терем-квартет», концерта «Астор Пьяцолла».

Информация о мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня народного единства, а также афиша культурных событий ноября, размещена на сайте Министерства культуры Мурманской области, страницах соцсетей министерства и учреждений культуры.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Состояние рынка труда в Мурманской области по итогам III квартала 2021 года
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021УЗНАЙ, чем интересуется твой ребёнок в ИНТЕРНЕТЕУЗНАЙ, чем интересуется твой ребёнок в ИНТЕРНЕТЕ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
Евгений
24.10.21 01:09
Негодяй - отмажется! Кому надо, даст в лапу. Увидите! Веллер вместе с Сысоевым продали новейший кинотеатр "Атлантика" в Мурманске в частные руки, а деньги наверно в свой карман положили? Ужас!
Комментарий к новости:Странное совпадение: Aleksey Borisovich Veller, Mikhail Veller и Sergei Veller хранят 4 миллиона евро в банке Княжества Лихтенштейн
Андрей Сычев. Мурманск - История: "КРЕАТОН" - Видеостудия
22.10.21 16:39
Здравствуйте, мурманчане. Пишу от себя и депутата Мурманской областной Думы, члены парии "Единая Россия" Белошеева М. В. Заявляем Вам, мурманчане, со слов Алексея Борисовича, "что то данная информация
Комментарий к новости:Генпрокуратура, Банк России и Росфинмониторинг занялись проверкой информации о банковском счёте на имя Aleksey Borisovich Veller в одном из финансовых учреждений Лихтенштейна
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире23:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)23:30«За гранью реальности». Художественный фильм (12+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Работа в хлебопекарной отрасли: кто востребован и сколько платят по итогам последних месяцев-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 57 копеек, евро теряет 12 копеек-PRO Энергетику (18+)Уголь, торф и электрическая энергия уже сегодня успешно заменяют мазут в ряде населенных пунктов Заполярья-PRO ЖКХ (18+)Все в одной! Жители Полярных Зорь получат квитанцию за ЖКУ в новом формате-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Региональные парламентарии поддержали социальные законопроекты
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика