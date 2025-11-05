Ситуация в экономике региона остаётся стабильной: правительство Мурманской области представило прогноз социально-экономического развития регионаПолиция и военные Норвегии получат 16,4 млн евро на усиление границы с Российской Федерацией
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.11.25 19:30

День народного единства ярко и весело отметили в Мурманске

Праздничной площадкой для городских гуляний стала лодочная станция у Семёновского озера.

Праздник берёт свои истоки ещё с начала XVII века, когда во время смуты народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польско-литовских интервентов. Как и тогда, так и сейчас народное единство очень важно. Россия – многонациональная страна, где каждая народность внесла свой вклад в развитие культуры страны. В Мурманске праздник отметили традиционными гуляниями.

Со сцены звучали песни на разных языках народов России, а вдоль площади работали павильоны с национальными выставками. Каждый экспонат – частичка культуры и традиций. Всё это достояние России.

Анжелика Белова, хормейстер народного самодеятельного коллектива украинской песни «Джерела»: «Это всё ручные работы. Это, например, рушники старинные, они XIX века, когда-то наши бабушки, прабабушки делали вышивки. Ну, чем заниматься в вечерние зимние времена».

Помимо рушников ещё можно было увидеть расписные матрёшки, миниатюры, украшения и оружие. Шашки, сабли и нагайки представили казаки.

Андрей Саватеев, атаман мурманского городского казачьего общества: «Сабля турецко-венгерская, в основном использовалась запорожскими казаками при борьбе с польскими рыцарями. Донская пехотная – самая распространенная шашка в мире, потому что донских казаков было больше всех, значит, и шашек больше всех».

-  Острая?

– Нет, эти используются у нас для выставки, а боевая шашка у нас острая – вот это гурда кавказская погружная, она используется на соревнованиях по рубке. Она острая, как бритва.

Украшением праздника стали полотна с традиционными русскими мотивами: здесь хохлома, жостовская, мезенская и плехановская росписи.

Люди, пришедшие на праздник, тоже внесли колорит яркими национальными костюмами, расписными кафтанами, кокошниками, кушаками и кубанками.

Поздравили мурманчан и представители правительства региона.

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области: «Наш Север – это не просто суровый край, это место, где люди умеют по-настоящему дружить, помогать, любить друг друга. Отзывчивость и взаимопомощь для нас всегда было и останется нормой нашей жизни».

День народного единства – это напоминание о том, что в таком многонациональном государстве нет места вражде, а только общности и сплоченности.

Наталья Кинюк, участница ансамбля русской песни «Разгуляй»: «Единение. Пусть будет мир во всем мире, всем радости и единства».

Анжелика Белова, хормейстер народного самодеятельного коллектива украинской песни «Джерела»: «Мы дружим со всеми народами и желаем этой дружбы всем нашим народам, потому что на Кольском полуострове очень много национальностей проживает, а мы их числе».

Андрей Саватеев, атаман мурманского городского казачьего общества: «В этот день мы показываем своё единство с остальными народами».

Красивым окончанием гуляний стало разворачивание большого триколора, как символа объединения всех народов под единым флагом Российской Федерации. 

Ольга
05.11.25 15:52
С 17 сентября отправлено 2 посылки Почтой России мобилизованному сыну на сво. Не получил до сих пор. Обидно , парни ждут теплые носки и другие вещи из дома , а тут Почта отвечает что передали вам по
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
макс
03.11.25 17:32
Дружище, статья за 2023 год. Работаю на сборке АЭС зп 170к
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
марат
02.11.25 19:36
Работаю слесарем КИПиА 7 разряда за год зарплата чего-то не выросла. Зачем это вранье нужно , кого вы хотите обмануть , какие на***н 90000 рублей? * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
