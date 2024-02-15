«День науки» прошёл в музее Гаджиево

Наука – это ярко и интересно! Свои аргументы представили участники научного шоу в краеведческом музее города Полярного. Удивительно, что фокусы, а точнее, научные эксперименты, под присмотром взрослых могут повторить даже дети.

Ульяна Солдатова учится в третьем классе и о мире науки знает немного, но с каждым днём вопросов у неё становится больше, а ответы на них школьница предпочитает искать не только в учебниках, но и в библиотеках, музеях и, конечно, на научных шоу.

Ульяна Солдатова, участник «Дня науки» в музее, г. Гаджиево: «Наука изучает новые вещи. Есть много разных наук, например, изучающая тело человека, есть наука математика. Наук, на самом деле, очень много».

Ингредиенты для экспериментов легко найти в кухонных шкафах, уверяют создатели шоу. При этом, созданные на интернет-площадках простые научные видеоуроки и курсы, помогают юным зрителям заработать дополнительные отличные оценки в школе, главное, выполнять всё под наблюдением взрослых и с их непосредственного разрешения.

Безумный профессор ДНК, аниматор научной шоу-программы, г. Мурманск: «Мы же коммерческая структура, но всегда имеем социальный аспект, некий фактор. То есть, мы не просто зарабатываем деньги, но и несём некое благо обществу, заражая детей наукой. Чтобы они мечтали стать не блогерами, а учёными и профессорами – вот такая цель у нас».

Ещё одна наука, о которой не упомянула Ульяна, изучает мир дикой природы. Флору и фауну, которые в свою очередь зависят от климатических особенностей изучаемой местности. Например, на Крайнем Севере, не смотря на суровые условия, довольно разнообразно представлены виды животных и растений. В частности, птицы. Орнитология – наука о пернатых безумно интересна, но сегодня переживает лёгкий кризис, сообщает лектор Алексей Большаков.

Алексей Большаков, заведующий отделом природы Мурманского областного краеведческого музея: «Основная проблема - нас мало и нет смены, нет подрастающего поколения».

Возможно, дело в том, что неизведанного в мире становится всё меньше, зато собственную лабораторию можно иметь в каждом доме, нужно лишь определиться с научным направлением.

Дмитрий Скибин, участник «Дня науки» в музее, г. Полярный: «Я люблю науку, особенно биологию. У меня дома есть муравьи, я их люблю. В будущем хочу стать биологом».

В образовательных учреждениях активно создают научные пространства, а педагоги помогают ребятам в разработке и презентации проектов для того, чтобы наукой было заниматься модно и перспективно.